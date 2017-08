'Cuenta conmigo' cumple 30 años: ¿como están los niños ahora?

GORDIE LACHANCE

El narrador y protagonista de la historia es un chico con problemas pero menos acusados que sus compañeros. Su hermano murió recientemente y sus dolidos padres pasan de él, que también está sufriendo por la pérdida. Es callado, observador y aspira a ser escritor. En una entrevista en 2011, el actor de Gordie atribuyó el éxito de la película al casting: "Encontraron cuatro chicos que eran, básicamente, los personajes. Yo era torpe, friki y tímido, y no me encontraba a gusto en mi propia piel, era muy sensible. River era guay, inteligente y apasionado, e incluso con esa edad ya era un poco como un padre para el resto. Jerry era una de las personas más divertidas que jamás he conocido y Corey estaba increíblemente cabreado, sufría muchísimo y tenía una relación espantosa con sus padres".