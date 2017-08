La llamada de Ramón García para regalar un jamón que emocionará al mismísimo Jordi Hurtado

El presentador del programa de Castilla-La Mancha Media En Compañía, Ramón García, quería regalar un jamón. Esa era su intención y, con ese objetivo, llamó a un teléfono de Carboneras de Guadazaón (Cuenca).

Al otro lado del teléfono, un anciano fanático del programa de Jordi Hurtado Saber y Ganar protagonizó un diálogo entrañable y jocoso a partes iguales:

- Ramón García - Soy Ramón García y le llamo desde el programa En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.

- Fan de 'Saber y Ganar' - Yo estoy bastante bien, un poco caliente, porque no hace frío, qué quiere, explíquese.

- R.G. - Quería regalarle un jamón.

- F.S.G. - Pues el jamón no lo puedo mascar porque no tengo dientes, tengo 90 años.

- R.G. - ¿Conoce el programa?

- F.S.G. - No lo conozco, yo sólo veo Saber y Ganar. Déjenme ver Saber y Ganar.

- R.G. Yo soy muy amigo de Jordi Hurtado. Él no se va a enfadar si pone un momento Castilla-La Mancha Media para que le saludemos y luego vuelve a poner Saber y Ganar.

- F.S.G. - No, no, que va a terminar y si no no me entero. Quiero verlo. Cuelgo, claro que cuelgo.