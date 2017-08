Ángel Nieto fue una de las grandes figuras del deporte español. Su muerte este jueves en Ibiza, donde sufrió hace ocho días un accidente que le provocó graves lesiones craneales, ha causado consternación en redes sociales.

Autoridades, políticos, otros pilotos, figuras del mundo del deporte, internautas... se han volcado en la despedida a la leyenda del motocicilismo español. Estos son algunos de los mensajes que han publicado:

No me lo quiero creer! Ángel Nieto se nos fue. Grande entre los grandes. Siempre te recordaremos. Mi gran abrazo a toda su familia.

Saddened to report that Ángel Nieto has passed away.



