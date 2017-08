Donald Trump hizo de la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México uno de los principales motores de la campaña que le convirtió en presidente. Pero a Trump, al parecer, no le importa tanto el muro como su comodidad política. Eso es lo que se desprende de su primera conversación como mandatario con Enrique Peña Nieto, presidente de México, cuya transcripción ha sido publicada este jueves por The Washington Post.

"No puedes decirle a la prensa que no vais a pagar el muro", le dijo Trump al mandatario mexicano, al que también amenazó con cortar todo contacto si seguía haciendo declaraciones desafiantes sobre el proyecto de muro ante los medios.

