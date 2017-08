Un comensal homófobo y racista protagoniza una cita sin precedentes en 'First Dates'

"Ahora quieren prohibir los toros, pero el Orgullo Gay lo dejan ahí". First Dates ha vivido una situación sin precedentes. Uno de sus comensales, un joven barcelonés de 24 años llamado Santiago, mostró un perfil homófobo hasta ahora desconocido en el programa de Cuatro, que provocó la indignación en las redes, que le concedió el simbólico premio al Monguer del día.

De este modo, el tal Santiago no se cortó un pelo a la hora de calificar —entre risas– de "maricón" a una pareja de chicos que se sentaba en la mesa de al lado en el restaurante.

Su cita —de nombre Lorena—, que no daba crédito a lo que estaba viviendo, acertó a responderle con seriedad "Joder, no digas eso tío, no me gustan esas palabras". Santiago, con una sonrisa en la cara, se defendió afirmando que no había dicho "nada malo",tras lo que matizó: "Las cosas que no me gustan, las digo. No me callo".

Lorena, incrédula, respondió: "Hombre, decir maricón... Hay que respetar, y yo respeto un puñado".

Esta lamentable escena se completaron con sus palabras en el confesionario, con las que dejaba claro que "La pluma no me va nada, porque estuve en un sitio, una vez, la discoteca Arena de Barcelona. No me esperaba que hubiese tanto maricón, bueno gay, suelto".

Como gran colofón de su ya inolvidable paso por el programa de citas de Cuatro, Santiago soltó un discurso racista basado en el "España es de los españoles", que remató con un "no soy racista, sino ordenado".

Como era previsible, Lorena se negó a volver a ver a Santiago con un argumento inapelable: "Yo con un chico así al lado, ni loca".

"Cada uno a su casa. No soy racista, soy ordenado. Empezando por los marroquís".



No eres racista, eres gilipollas perdido. #FirstDates394 pic.twitter.com/boh08yaWwt — Theo (@TheoRoo) 1 de agosto de 2017