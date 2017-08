La meteorología ha brindado un espectáculo único este jueves: un doble arco iris sobre la Casa Blanca. El precioso fenómenos ha llamado la atención de muchos internautas, que han compartido fotografías del raro suceso en redes sociales.

Pero otros han ido más lejos y han atado cabos. Este doble arco iris se produjo justo en el momento en el que Donald Trump había abandonado la residencia oficial para un acto en Virginia Occidental antes de empezar sus vacaciones veraniegas.

¿Casualidad?

Visto en la Casa Blanca. Un arco iris.

Certainly not every day you see a double rainbow over the White House! #RainstormAftermath pic.twitter.com/h2v8Hvb02m