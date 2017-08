Atacan la embajada de España en Venezuela con cócteles molotov

La Embajada de España en Venezuela ha sufrido un ataque leve por parte de un motorista que arrojó tres explosivos de baja intensidad contra el edificio. Al parecer se trataba de bombas incendiarias similares a los cócteles molotov, que impactaron sobre las áreas verdes de la legación, por lo que no causaron daños materiales o a personas. El suceso está siendo investigado por el Ministerio Público del país caribeño.

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, ha reiterado en declaraciones a EFE que el incidente no causó lesiones en las personas que se encontraban en la sede diplomática o problemas de otra naturaleza y que las autoridades se han presentado a prestar toda la ayuda necesaria.

El suceso ocurrió pasadas las 14.00 (las 19.00 horas en la Península) cuando dos personas a bordo de una moto arrojaron estos explosivos caseros. El Ministerio Público ha informado que ha iniciado todas las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho a través la fiscalía 54 nacional.

Según dicho Ministerio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron al lugar del ataque para recolectar "evidencias de interés" y "practicar otras experticias que permitan establecer las responsabilidades penales derivadas de este hecho".

España está entre los países que ha anunciado públicamente que no reconocerá la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como también lo han hecho EEUU y la Unión Europea.

LA CONDENA DEL GOBIERNO MADURO

El Gobierno venezolano ha repudiado de inmediato el ataque a la embajada española. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó que Maduro ordenó una "inmediata y exhaustiva investigación policial que se encuentra en curso" y ponderó el hecho como "una repudiable acción" cometida por "grupos violentos que atacaron con artefactos incendiarios".

"La Embajada de España se encuentra en una zona de Caracas que ha sido asediada durante 120 días por grupos violentos de la derecha venezolana", prosiguió el Canciller en su pronunciamiento a través de su cuenta en la red social Twitter. Este es el hilo con sus explicaciones:

En una repudiable acción en el día de hoy grupos violentos atacaron con artefactos incendiarios la sede de la Embajada de España en Caracas — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

La Embajada de España se encuentra en una zona de Caracas que ha sido asediada durante 120 días por grupos violentos de la Derecha vzlana — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha ordenado una inmediata y exhaustiva investigación policial que ya se encuentra en curso — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

Ya en 2003 la Embajada de España fue víctima de un ataque terrorista con explosivos. Los responsables recibieron asilo en los Estados Unidos — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

Venezuela espera que ningún Gobierno otorgue asilo/protección cuando los autores intelectuales y materiales sean identificados y capturados — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

Nuestro Gobierno expresa su plena solidaridad con el pueblo español, el Embajador y los funcionarios diplomáticos del Reino de España — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

Aseguramos al pueblo y Gob. de España que los responsables serán llevados ante la justicia. Juntos derrotaremos el terrorismo y la violencia — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de agosto de 2017

Arreza se refería a la oleada de manifestaciones antigubernamentales que ha sacudido al país desde el 1 de abril y ha dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos.

Como se lee en sus mensajes, remarcó que Venezuela espera que ningún Gobierno otorgue asilo o protección a los autores intelectuales y materiales del hecho una vez que sean identificados y capturados.

"Nuestro Gobierno expresa su plena solidaridad con el pueblo español, el Embajador y los funcionarios diplomáticos del Reino de España. Aseguramos al pueblo y Gobierno de España que los responsables serán llevados ante la justicia. Juntos derrotaremos el terrorismo y la violencia", agregó Arreaza.

AVISO DE MADURO

Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro -según las noticias locales de las últimas horas- ha informado de que ha dado orden al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de detener "a todo aquel que pretenda especular" y subir los precios de los productos en el país basándose en el dólar no oficial, que en los últimos días ha subido de forma exponencial. "Vamos a iniciar esta etapa ahora Constituyente y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dólar Today. Comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal", expreso el mandatario desde Caracas en una alocución televisada.

El jefe de Estado venezolano dijo que no permitirá que se vendan los productos a precio del dólar no oficial, que ha calificado de "terrorista". "Mano dura, mano de hierro, vayan con todo", agregó, y enfatizó que aquellos que suban los precios "presos tienen que ir". Maduro dijo además que le pasaron un dato de una cadena de supermercados, de la que no dijo el nombre, que ha aumentado los precios y que por ello pidió investigarla.

El dólar siguió este viernes batiendo récords de cotización respecto al bolívar, que no deja de caer en el mercado paralelo al cambio oficial impuesto por el Gobierno venezolano, cuatro días después de la elección de una Asamblea Constituyente rechazada por la oposición y varios países, informó la página Dolar Today.

El Estado venezolano monopoliza el flujo de divisas bajo un control de cambio desde 2003 y ha acentuado los filtros para la asignación de estas monedas en el último quinquenio debido a la crisis económica que sufre el país, principalmente por la caída en los precios globales del petróleo.