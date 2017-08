Detenidos tres soldados turcos por maltratar a refugiados sirios

La Policía turca ha detenido a tres soldados acusados de maltratar a cuatro refugiados sirios que acababan de entrar en el país, según han informado las propias Fuerzas Armadas en un comunicado.

"El personal que tuvo este comportamiento inaceptable hacia un grupo de personas que fueron aprehendidas al intentar cruzar ilegalmente la frontera de Siria a Turquía está bajo custodia y sujeto a procesos administrativos y judiciales", según la nota oficial.

"Dentro del marco legal vigente, los cuatro afectados fueron entregados a la Policía y, tras certificar su buen estado de salud, fueron deportados", añadió la fuente.

El caso ha salido a relucir tras la difusión de un vídeo en el que se ve cómo varios uniformados turcos agreden y gritan a los refugiados.

El suceso tuvo lugar el pasado 28 de julio, pocas horas después de que los cuatro sirios consiguieran cruzar la frontera turca.

Las Fuerzas Armadas abrieron una investigación después de que el vídeo apareciera en redes sociales.

La Policía arrestó a los dos soldados que aparecen en el vídeo y a un tercero que grabó las agresiones con su teléfono móvil.

A estas imágenes se suman otras, aún sin verificar, en las que se ve a otros soldados vejando a tres refugiados sirios, a los que les hacen ponerse ropa interior femenina, lo que ha generado un enorme revuelo en Turquía.

Humiliation on #Turkey- #Syria border by Turkish military on Syrian asylum seekers. pic.twitter.com/6Xc1RkcwaR