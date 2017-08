La NASA busca un nuevo oficial de protección planetaria, un puesto de trabajo por el que se han interesado miles de personas en el mundo, así como por el sueldo de hasta 187.000 dólares (157.400 euros) al año ofrecido.

Los interesados deben tener en cuenta que la NASA ya tiene un candidato que destaca entre todos los demás. No es un deportista, ni un científico, ni tan siquiera un astronauta; sino un niño.

Su nombre es Jack Davis y se ha hecho famoso después de haber enviado una carta a la agencia aeroespacial norteamericana presentándose como el candidato idóneo.

Querida NASA,

Mi nombre es Jack Davis y me gustaría solicitar el puesto de oficial de protección planetaria. Puede que solo tenga nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que yo también soy un alien. He visto casi todas las películas del espacio y de alienígenas que he podido. También he visto la serie 'Marvel Agents of Shield' y espero ver la película 'Men in Black'. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien.

Sinceramente,

Jack Davis

Guardián de la Galaxia

Cuarto curso