La madre de Malala aprende a leer inglés con un cuento escrito por su hija

Toor Pekai es la madre de Malala Yousafzai, la jovem Premio Nobel de la Paz. Cuando la aún menor Malala fue tiroteada en su autobús escolar de Pakistán por talibanes que la odiaban por su pelea por la educación de las niñas, la familia al completo -el padre, la madre y dos hermanos pequeños- tuvieron que escapar y acabaron en el Reino Unido, donde la pequeña se recuperó y volvió a la vida activa, a pelear.

Pekai era una mujer letrada en su país, esposa de un profesor ardiente defensor de la igualdad en la educación y que predicaba en casa con el ejemplo, pero, comprensible, la mujer no hablaba ni escribía inglés. Al llegar a un nuevo país, además de los retos de ver a su hija recuperarse, de sacar adelante a su familia en un entorno desconocido, tuvo que empezar de cero con el idioma. Enternecedoras han sido las muestras que su hija ha dado en las redes sociales sobre sus progresos.

Ahora acabamos de saber que Malala estrena un libro infantil y que su madre, aún aprendiendo, ha sido su primera lectora.

So happy that my mother, Toor Pekai, who is learning English, is the first one to read the book. pic.twitter.com/VzoQNDyJ3o