Laura Gadea habla al fin sobre su gélida salida de 'El Chiringuito': "No me despidieron"

El pasado 7 de julio, el periodista Josep Pedrerol despedía la temporada de El Chiringuito de Jugones viviendo uno de los momentos más incómodos como presentador presentador, cuando anunció en directo el adiós de Laura Gadea, la periodista que se encargaba hasta anoche de leer los mensajes en las redes sociales.

@Aureal Y tres días después de comentarlo, Pedrerol despide a Laura Gadea... Demasiado ha durado, pero ojo al mal rollito de la escena. 😅 pic.twitter.com/N6qWqrq0NM — Gustavo Acero (@Gustarfox) 7 de julio de 2017

"Durante estos nueve años ha pasado mucha gente por aquí, sí. Muchos, o algunos, aguantamos, llevamos ya nueve años. Otros se han ido a buscar otra aventura por ahí, ¿no? Alguno ha regresado, pero todos forman parte de esta locura, los que estamos, los que han estado, los que vengan y los que vuelvan", expresó Pedrerol, antes de dirigirse a Gadea.

"Laura Gadea, mucha suerte", dijo ante la seriedad de la periodista, que apenas podía esbozar una sonrisa forzada. "Gracias", musitó Gadea. "¿Has estado bien? ¿Ha merecido la pena?", preguntó Pedrerol. "Sí, claro", contestó la periodista, visiblemente molesta. "Por supuesto", añadía. "Ten suerte, ¿vale?", expresó el presentador. "Gracias", respondió la joven con rostro serio. "Bueno...", retomó Pedrerol, ante el silencio que se había hecho en el plató.

Ahora, Gadea ha querido aclarar aquella comentada situación —mediante un vídeo en Vippter, y tal y como informa VerTele—: "En contra de todas esas informaciones que han salido diciendo que me habían despedido, pues no, lo siento, pero no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación de la próxima temporada".