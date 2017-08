Neymar ya viste la camiseta del PSG

Neymar ya viste la camiseta del Paris Saint-Germain. El delantero brasileño ha sido presentado este viernes en el Parque de los Príncipes de París, su nuevo estadio, donde ha prometido dar al club galo "los títulos que se merece" y ha negado que su salida del Barça fuera "por falta de protagonismo".

"Estoy muy contento y muy feliz de venir a un gran club y a una ciudad maravillosa. No tengo palabras para describir lo que siente mi corazón y estoy animado para entrenar y jugar y ganar los títulos que este club se merece", señaló Neymar en la rueda de prensa que ha celebrado junto al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi.

"Mi deseo de venir fue porque era un nuevo reto, no porque me sintiese incómodo o con falta de protagonismo, nunca lo he buscado en mi vida, no es lo que quiero", zanjó. "Uno de los motivos que fiché por el FC Barcelona fue para jugar con Messi, es mi ídolo y le trato como el mejor del mundo, para mí lo es. No hubo presión, sólo en la primera semana porque estaba nervioso de estar con Messi, pero después estaba tranquilo y jugar con los mejores es mucho más fácil. Agradezco a Leo por su acogida estos cuatro años y he aprendido mucho a su lado, jugando y entrenando", recalcó.

Por su parte, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha asegurado que todo el proceso de fichaje por el brasileño fue "de manera transparente y legal" y ha respondido a la posible denuncia del Barça a la UEFA por el traspaso. "Hemos sido muy transparentes siempre. Estamos trabajando de manera transparente y de manera legal con la UEFA, cada uno puedo ver lo que quiera. Estamos de acuerdo con todas las leyes, los que hablan de esto que se vayan a tomar un café".