La patrona de Ceuta procesionará con un manto franquista

La asociación Búscome que preside la líder de la oposición interna en el PSOE de Ceuta, Sandra López, ha reprochado este sábado al Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) y a los grupos de la oposición en la Asamblea que no hayan hecho "nada" para impedir que la Virgen de África, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, vuelva a procesionar "con el manto que representa la dictadura franquista con el escudo del águila de San Juan y la leyenda 'Una, grande, libre'".

A juicio de la entidad, "no es de recibo ni puede servir de excusa que esto sea una tradición de toda la vida ni que Ceuta esté ligada a la cultura militar, puesto que la defensa de unos principios deben de estar ligados a la creencia de una verdad y sobre todo de una justicia".

"Ceuta, por sus características y su diversidad, no puede adherirse a la época de la dictadura del nacional catolicismo sino todo lo contrario porque la Virgen de África es un símbolo de todos los ceutíes más allá de credos", ha remarcado.

La asociación ha recordado que los representantes públicos "son los primeros que tienen que velar por que se cumpla la Ley de Memoria Histórica que dice que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Según ha advertido, "no vale que los miembros de la Asamblea miren para otro lado o que no acudan a la procesión, pues que tienen las herramientas oportunas para tratar la cuestión en la Asamblea y estudiar vías alternativas para que ese manto no se exhiba por las calles de la ciudad".

Desde su punto de vista, "si se pide su retirada es por respeto no únicamente a quienes sufrieron la represión, el terror, la privación de la libertad o la muerte, sino a la misma Virgen y a los fieles que la rodean el mismo día en que se conmemora a las 13 mujeres que fueron ejecutadas por reivindicar unos pensamientos y unas ideas en aquella época de la dictadura".