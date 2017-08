La imagen de la reverencia de Gatlin a Bolt que ya es historia del deporte

El atleta estadounidense Justin Gatlin se llevó el oro este sábado en la final de los 100 metros del Mundial de Londres, la despedida del jamaicano Usain Bolt, quien sólo pudo ser tercero, con el también americano Christian Coleman en segunda posición.

Llegó el día y la hora, Bolt corrió su última carrera de los 100. El hombre más rápido del mundo no pudo redondear un palmarés sin parangón por culpa de un Gatlin que sorprendió desde la calle ocho del Estadio Olímpico de Londres.

No había sido una gran temporada la del ocho veces campeón olímpico, pero pocos o ninguno se atrevían a apostar en su contra. El desparpajo del joven Coleman hacía prever una final apretada, pero el último as siempre sería para Bolt. Sin embargo, el jamaicano luchó sin éxito con Coleman y ya cruzando la meta comprobó a su derecha que Gatlin se desquitaba de ocho derrotas ante el jamaicano.

Sólo una descalificación en el Mundial de Daegu 2011 se había interpuesto entre Bolt y el oro en el hectómetro. Ahora, un Gatlin renacido, a sus 35 años, irrumpió en la fiesta de despedida del carismático y legendario Usain Bolt, quien ahora sólo tiene los 4x100 en Londres antes de colgar las botas.

Finalmente pasó, Usain Bolt perdió la final de 100m planos. La reacción del ganador Justin Gatlin es 👏👏👏👏. pic.twitter.com/iNUjfqQrhj — Jonas (@Jonsick) 6 de agosto de 2017

Pero sin duda, una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo es la reverencia que le hizo Gatlin a Bolt poco después de terminar la carrera.

A sus pies.

Athletics - World Athletics Championships – men’s 100 m final – London Stadium, London, Britain – August 5, 2017 – Justin Gatlin of the U.S. and Usain Bolt of Jamaica react after the race. REUTERS/Phil Noble

