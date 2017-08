La situación política en Venezuela se agrava. Tras la proclamación de la Asamblea Constituyente, la tensión entre opositores y chavistas va en aumento.

El último episodio lo ha protagonizado un grupo armado de militares venezolanos que ha anunciado, en un vídeo publicado en Internet, un alzamiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

🔴 ÚLTIMA HORA



Militares de la 41 Brigada Blindada de Naguanagua en Carabobo (Venezuela) se alzan contra el Gobierno de Nicolás Maduro pic.twitter.com/b0b2yjIQOt — 24h (@24h_tve) 6 de agosto de 2017

"Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca, con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro", han dicho los militares encabezados por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Caguaripano desde la 41ª Brigada Blindada de Valencia.

"Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares", ha explicado Caguaripano.

EL GOBIERNO DICE HABERLO APLACADO

Sin embargo, el número dos de Maduro, Diosdado Cabello, ha dado por aplastado el intento de levantamiento desde su cuenta de Twitter y ha asegurado que el Gobierno ha detenido a "varios terroristas" por este intento de "atentado".

En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Luego del ataque terrorista al Fuerte Paramacay, se activaron planes de defensa, despliegue de tropas, para garantizar la seguridad interna. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Nuestra FANB actuando con máxima moral en defensa de su Honor, de la Paz, y de la Patria ha controlado la situación, seguiremos informando. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Apoyo absoluto a nuestra FANB, ante los ataques recibidos por grupos terroristas. Pueblo y FANB unión perfecta en defensa de la Patria!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Absoluta normalidad en el resto de las unidades militares del país, quienes sueñan con lo contrario se estrellarán con la moral de la FANB!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Al menos siete personas han sido detenidas, según han informado fuentes militares. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB), el almirante en jefe Remigio Ceballos, indicó que, de la veintena de uniformados que tomaron a primera hora el Fuerte Paramacay en el estado Carabobo (centro-norte) de Venezuela, siete personas fueron capturadas y "están aportando datos".

El líder de los golpistas es un capitán inactivo desde 2014

Otras fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas aseguraron que el grupo estaba integrado por algunos militares rebeldes y también por civiles vestidos de uniforme, que no pertenecía a la base militar del cuerpo de blindados del Ejército venezolano.

El grupo liderado por un oficial que se identificó en un vídeo como capitán Juan Caguaripano, inactivo desde 2014, llegó a tomar la base militar más importante del grupo de blindados del Ejército venezolano antes de ser reducido por las fuerzas leales a Nicolás Maduro.

"DESOBEDECER A ESTE RÉGIMEN DE ASESINOS"

El portavoz de los sublevados ha indicado que, la iniciativa, bautizada como Operación David Carabobo, parte de "tropas de esta gloriosa unidad del verdadero Ejército venezolano forjador de libertad, así como de tropas activas y en reserva de todos los componentes, militares y policías, hombres y mujeres valientes amantes de la paz".

No obstante, ha exhortado a "los compañeros de armas a desobedecer desde sus comandos a este régimen de asesinos, desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de la Fuerza Armada". "No sean la vergüenza de nuestra familia", ha pedido.

También ha invitado 'a toda Venezuela a ir los cuarteles militares y a los comandos de Policía para unirnos en esta gesta libertadora'. 'Que cada unidad despliegue en su fachada pancartas alusivas al (artículo) 350 (de la Constitución, que habla de la defensa de la Carta Magna) y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos', ha instado.

Caguaripano ha advertido de que aquellos cuarteles y comandos "donde se registre actividad hostil contra la población civil serán considerados objetivo militar", tanto la unidad como su comandante. "Y vamos contra ellos contra todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país", ha sostenido.

LLAMAMIENTO A LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Caguaripano ha reclamado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana, que den por concluidas las posibles negociaciones con el Gobierno y "pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo". "Ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores", ha espetado.

Así, el líder militar ha exigido al Parlamento "la conformación inmediata de un gobierno de transición" y la celebración de "elecciones generales liberes con poderes públicos independientes".

"Reconozca y respete la voluntad de su pueblo de librarse de la tiranía y honre la memoria heroica de jóvenes (...) y otros tantos que con escudos de cartón y corazones de acero ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrocar el miedo", ha concluido.