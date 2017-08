Un joven sale del mar con las piernas devoradas por unas pequeñas criaturas marinas en Australia

La playa Victoria en Melbourne está siendo el foco de la atención de las autoridades autralianas después de que un joven llamado Sam Kanizay saliera del agua y viera sus piernas ensangrentadas a la altura de las espinillas. Al principio salió de agua "con la sensación de tener las piernas cubiertas de arena", por lo que decidió volver al bañarse; lo que encontró fue la sangre. Sin más explicación que las heridas abiertas, el padre de este chico de 16 años llevó a su hijo al hospital, ante la imposibilidad de frenar la hemorragia.

Tampoco en el centro médico consiguieron encontrar respuesta a esas heridas pero sí descartaron que pudieran ser provocadas por medusas, porque eran mucho más incisivas. Así que, con su hijo en recuperación, Jarrod Kanizay la buscó por su cuenta.

Con una redecilla y un trozo de carne cruda, el hombre volvió a la playa y capturó unas criaturas diminutas que devoraban lo que les ponía por delante. Esta especie de piojos de mar explicarían -según él- las heridas de Sam, aunque según publican medios locales, no está confirmado.

El experto en animales marinos invertebrados de la Universidad de New South Wales Alistair Poore ha asegurado al diario británico The Guardian que nunca ha visto un caso como este. Poore cree que el ataque puede haber sido obra de un animal invertebrado como los piojos marinos y ha señalado que tendría que haberse producido un ataque masivo para producir las heridas de Sam.

Por el momento, la idea de Poore es solo una hipótesis, pero el experto ha desechado la idea inicial de que las heridas se hayan producido por el ataque de una medusa, porque el sangrado fue excesivo para ese tipo de ataques.

Sam Kanizay's dad thinks these bugs bit his son. He caught them with a piece of meat at Brighton after teen was attacked @7NewsMelbourne pic.twitter.com/b7hah3YCYV