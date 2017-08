Drama en directo: una mujer llora al perder 40.000 euros en Telecinco

Telecinco suele repartir dinero en verano. En muchos de los programas más conocidos del canal se pide a los espectadores que llamen o manden un mensaje de texto para así recibir una llamada que les puede dar mucho dinero. Al descolgar el teléfono sólo deben decir una frase que los presentadores repiten durante el programa.

"En verano disfruto viendo Telecinco", era lo que debe decir la persona al otro lado del teléfono.

En este caso ha sido Toñi Moreno, presentadora de Viva la vida, la encargada intentar repartir el dinero: 40.000 euros. La conductora del espacio televisivo inició la llamada y una mujer respondió con un "Sí, dígame". Por tanto no consiguió llevarse el premio.

"No. Por favor, no. Repetía la señora una y otra vez".

La señora no se lo podía creer y llegó a implorar que le diesen el premio porque aseguraba que "siempre estaba pendiente" y que estaba cuidando a su marido enfermo.

Pero las normas son las normas y la mujer se ha quedado sin su premio. Estas son algunas de las reacciones al premio fallido.

Se ha quedado sin dinero,la de la llamada. #VivaLaVida21 Me da pena.Pero no me entra en cabeza que ha llamado y está pendiente..😧😧😧