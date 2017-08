Es valenciana y tiene (sólo) 23 años, pero su arte ya ha cruzado fronteras. Claudia Sahuquillo se considera más que nada ilustradora, pero lo que le ha dado realmente repercusión ha sido su último proyecto, #skinisthenewcanvas.

Este proyecto (cuyo título se traduce por 'la piel es el nuevo lienzo') no consiste tanto en dibujar "sobre el cuerpo" —como ocurre en el body painting—, sino "con el cuerpo, con la piel", tal y como explica la artista a El HuffPost.

Todo empezó "el año pasado y de una forma muy inocente, cuando una amiga me pidió que le dibujara", cuenta. De ahí pasó a realizar sesiones periódicas con el simple objetivo de "disfrutar el momento", pero sus talleres han tenido bastante resonancia y Sahuquillo es consciente de que que ya se asocian a una connotación particular: la de reivindicar el desnudo de la mujer.

La ilustradora sabe lo que es que censuren sus fotos en Instagram (desconoce si por parte de la empresa o por denuncias de usuarios) y quiere combatirlo; por eso, en lugar de rendirse y dejar de colgar fotos con desnudos, elude la censura "con trucos".

La joven reconoce que le gusta "jugar con la pintura" y, por ejemplo, recurre a "cubrir todo el pezón de colores que no sean rosa o marrón" para que nadie le ponga problemas con sus obras.

Su trabajo no se centra "en el cuerpo de las modelos, sino en la búsqueda de gente 'normal' con cánones estéticos diferentes y sin miedo a los defectos", describe la en su blog Sara Daniele, que asistió a un taller de live-painting organizado por Claudia Sahuquillo en Nápoles. La artista suscribe esta afirmación, aunque añade un matiz: prefiere no usar el concepto 'modelo' por ir asociado a una industria falta de diversidad. "Es verdad que, por geografía, casi todas las personas con las que trabajo son chicas, jóvenes y blancas, pero obviamente no busco a personas que midan 1,75 y pesen 50 kilos", aclara.

Sahuquillo, que actualmente reside en Barcelona, planea seguir metida de lleno en Skin is the new canvas junto con el fotógrafo Giuseppe Fioretti, que documenta el proceso de sus obras. Y todo ello sin perder de vista sus próximos proyectos: talleres de dibujo para septiembre, una actividad en el Museu Picasso de Barcelona para octubre, la creación de una tienda online y todas las ideas que le vayan surgiendo por el camino.