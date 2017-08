El tuit sobre las vacaciones de Putin que arrasa en Twitter

"La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Vas a otras piscinas y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso...".

Las palabras de Álvaro, el niño que Aragón Televisión hizo famoso hace un par de años por su exposición en directo de los motivos por los que prefería la piscina de Fuentecerrada (Teruel) a otras de la zona, ha inspirado a un tuitero para publicar un aplaudido tuit sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y una imagen de sus vacaciones.

El mensaje de @ppppirri, que ya tiene 4.200 retuits y más de 5.000 me gusta, ha provocado decenas de comentarios en Twitter:

Yo creo que estas cosas las hace para poner burros a los gays ("Me veréis pero no me cataréis")

Eso sí, a un nivel más profundo ya tal.