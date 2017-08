El tuit viral del perro saltando sobre su dueño en la piscina que no podrás dejar de mirar

"Mi subgénero favorito en internet es el de los vídeos de perros que piensan que su dueño se está ahogando y éste es oro...". Con este texto acompaña un tuitero —@aljwhite— el vídeo de un perro que, asustado ante la posibilidad de que su dueño se esté ahogando en una piscina, acude raudo a socorrerle.

El dueño, que realmente estaba haciendo unos largos, recibe el impacto del animal que, con las patas por delante, salta al agua con una decisión encomiable:

My favourite subset of internet video is dogs that think their owners are drowning and this one is gold pic.twitter.com/Yiv2MMZHFt