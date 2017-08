El 'zasca' de Jordi González a Alba Carrillo: "Es conocida hace un cuarto de hora y se cree que es muy famosa"

Jordi González, presentador del programa de Telecinco Mad in Spain, ha soltado un 'zasca' monumental a la modelo Alba Carrillo durante la presentación de su ex abogada y amiga Teresa Bueyes.

González, quien no ha nombrado explícitamente a Carrillo durante su discurso, ha afirmado literalmente: "Teresa Bueyes, que es abogada de gente muy conocida, pero creo que has dejado de representar a una que es conocida hace un cuarto de hora y que se cree que es muy famosa, a la que yo no soporto... ¿no?".

Ante los gestos afirmativos de Bueyes, González ha sentenciado: "Yo no diré nunca su nombre".