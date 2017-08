'Juego de Tronos' es la serie de las mil muertes pero los fans lloran por un rasguño

En Juego de Tronos se han producido ya miles de muertes, algunas de ellas de personajes muy queridos. Es bien sabido que ni el autor de los libros en los que se basa ni los guionistas tienen piedad de nadie.

Los fans parecen haberse insensibilizado a las muertes... pero no a todas.

Además de ser el mejor capítulo de la nueva temporada, por consenso casi universal, el nuevo capítulo ha dejado una de las batallas más impresionantes de la serie, y también de las más crudas y mortíferas. Cientos de hombres han ardido en pantalla por las llamas de Drogon, el dragón más grande de Daenerys.

A fuerza de ver muerte, a la gente le han dado igual los soldados Lannister y Tarly que se retorcían mientras eran quemados vivos, a juzgar por los comentarios en redes sociales de los fans. Pero aún no se acostumbran a ver dolor en los animales, a pesar de que más de uno muy querido ha muerto en la serie (RIP Dama, Viento Gris, Peludo).

Twitter ha enloquecido de miedo y angustia cuando Ser Bronn de Aguasnegras, demostrando unos cojones un valor sin igual, le ha lanzado una flecha con la gigantesca ballesta revelada el capítulo anterior y Drogon ha gritado porque le han pinchado.

game of thrones yo te acepto que me mates a todos pero por favor no me toques a los dragones ni a fantasma en donde sea que esté

Is there something wrong with me that the sight of a dragon burning hundreds of people doesn't shock me I just say "finally" 🙌🏼 #Drogon #GoT