La felicitación de David Bustamante a Paula Echevarría por su 40º cumpleaños

Este lunes 7 de agosto es un día marcado en rojo en la agenda de Paula Echevarría y de aquellos que más la quieren. La actriz de Velvet cumple 40 años, una cifra redonda y que bien merece una celebración.

Como cualquier persona (más aún si está en el ojo público), Paula Echevarría ha pasado por muchas y muy distintas fases y ha sufrido una constante evolución. Parte de ella la ha pasado junto a David Bustamante, que ha sido su pareja durante más de una década. El cantante y la actriz se conocieron en un viaje a Canarias en 2005, salieron durante un año y se casaron el 22 de julio de 2006 en la basílica de Covadonga (Asturias). Aunque ellos no han confirmado de forma oficial la ruptura, desde principios de abril hacen vidas separadas.

Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!😘😘😘 Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 12:49 PDT

De ahí que, pese a su separación (sea esta más o menos formal), el actor haya querido felicitar a Paula Echevarría. Además, dicha felicitación también parece aclarar (mínimamente, como suelen hacer ellos todo) que su matrimonio ha finalizado, efectivamente, pero que sigue sintiendo un gran cariño por la que ha sido su mujer durante más de una década (y de la que habla en pasado).

"Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!", ha escrito el actor en su cuenta de Instagram, en un mensaje que ha acompañado de una foto algo borrosa de los dos. Una imagen que en menos de dos horas ha conseguido más de 20.000 me gusta.

