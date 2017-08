Un equipo de fútbol israelí conocido por sus hinchas racistas recibe un premio contra el racismo

El equipo de fútbol israelí Beitar Jerusalén, conocido por el comportamiento racista de sus seguidores, ha recibido de manos del presidente del país un premio por su lucha contra la discriminación racial.

El equipo, seis veces ganador de la Liga Premier de Israel, cuenta con unos hinchas de reputación violenta, algunos de los cuales han sido investigados por agredir a personas árabes o a hinchas de clubes rivales.

El presidente israelí, Reouven Rivlin, seguidor de este equipo —que además cuenta con muchos aficionados entre el Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu— ha destacado los esfuerzos por parte del Beitar Jerusalén "en su lucha contra el racismo".

Los dirigentes del equipo han creado un foro para inculcar en la propia entidad, sobre todo entre los más jóvenes, los valores del deporte y la tolerancia.

Pese a este reconocimiento, una parte de los seguidores del club suele cantar durante los partidos, entre otras cosas, "muerte a los árabes" y hace gala de una ideología de extrema derecha. Otros aficionados no quieren ser parte del grupo violento y aclaran su posición al respecto.

This is the documentary that I saw. And the reason that I asked about the fans. Cause in this docu the fans didn't like Muslim players. pic.twitter.com/f448i0toLL