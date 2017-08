Carla del Ponte deja la comisión de investigación de ONU sobre crímenes en Siria porque no hace "absolutamente nada"

La jurista suiza Carla del Ponte, ex fiscal general del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal para Ruanda, ha anunciado su renuncia como miembro de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los crímenes cometidos en Siria ante la falta de apoyo a este órgano.

En un debate al margen del Festival de Cine en Locarno (Suiza), Del Ponte dijo que ha decidió abandonar la comisión, que fue establecida el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos en Siria desde marzo de 2011, informó la agencia ATS. También debe establecer los hechos y las circunstancias de los abusos y crímenes cometidos, incluidos los que pueden constituir crímenes contra la humanidad, y, donde pueda, identificar a los responsables para que tengan que rendir cuentas llegado el momento.

La ex fiscal general de Suiza se dijo "resignada" ante lo que calificó de falta de voluntad de los países a apoyar la comisión. "No tengo ninguna influencia si el Consejo de Seguridad de la ONU no hace nada", recalcó Del Ponte, quien añadió que los miembros de la comisión -tres en total- no tienen "ningún poder".

"En Siria no hay justicia", lamentó la jurista, quien es miembro de la comisión junto con la estadounidense Karen Koning AbuZayd y el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, quien preside este órgano. Otros miembros fueron Vitit Muntarbhorn, de Tailandia, y Yakin Erturk, de Turquía.

"Estoy frustrada, renuncio", aseguró Del Ponte a continuación al diario suizo Blick. "He escrito mi carta de renuncia y la enviaré en los próximos días". Añadió que "todos en Siria están en el lado malo. El gobierno ha perpetrado crímenes horribles contra la humanidad y ha utilizado armas químicas. Y la oposición está formada ahora por extremistas y terroristas". "No puedo seguir en esta comisión que no hace absolutamente nada", aseguró.

INFORMES, PERO POCO MÁS

Desde el comienzo de su trabajo, la comisión ha elaborado unos cuatro informes y ha hecho actualizaciones periódicas para exponer las violaciones cometidas tanto por el régimen de Bachar al Assad como por las fuerzas rebeldes.

Para ello ha llevado a cabo más de 5.200 entrevistas con testigos y víctimas, pero para que pueda incluir crímenes en sus informes debe corroborar los incidentes hasta el nivel en que puede afirmar que "hay motivos razonables para creer" que las violaciones ocurrieron tal y como se describen.

Entre otras cosas, la comisión ha sido capaz de investigar y documentar, entre 2013 y principios de abril pasado, 25 ataques con armas químicas en el país árabe, aunque hubo más incidentes de este tipo de los que no ha podido informar públicamente.

Pudo determinar, por ejemplo, que las fuerzas áreas sirias lanzaron ataques con bombas de gas cloro contra la parte oriental de Alepo durante el periodo en el que esta zona estuvo asediada. En marzo acusó a todas las partes del conflicto sirio de seguir perpetrando violaciones que resultan en víctimas civiles o impactan en la población.

La guerra civil en Siria ha causado más de 300.000 muertes y ha provocado el desplazamiento forzado de millones de personas desde que comenzó, en 2011.

LO LAMENTAN

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha confirmado la renuncia de la jurista y ha aladido que apoya los constantes esfuerzos del panel para la rendición de cuentas por los delitos contra los civiles en la guerra civil de siete años de Siria.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo que "el secretario general lamentó la decisión de Carla del Ponte de renunciar a la Comisión. (Guterres) agradece su servicio y su contribución a la importante labor de la comisión como una incesante defensora de la rendición de cuentas". "Mientras la comunidad internacional sigue buscando una solución política para la crisis siria, el secretario general reitera la importancia de la rendición de cuentas por los delitos contra los civiles durante el conflicto", dijo Dujarric. "En este sentido, Guterres apoya la constante labor de la comisión como parte importante e integral del proceso de rendición de cuentas".