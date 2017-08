El cachondeo de Roncero y Pedrerol con Piqué marcan el regreso de 'El Chiringuito'

El programa de Mega El Chiringuito de Jugones, presentado por el periodista Josep Pedrerol, ha regresado tras su descanso vacacional con su retintín habitual y con un Tomás Roncero a tope tras la marcha al PSG del ex delantero del Barça Neymar: "Esto es para mí el hit del verano. Georgie Dann se ha tomado un verano sabático y por eso ha estado Piqué", ha bromeado Roncero, mostrando un pantallazo del ya mítico tuit del "se queda" del defensa del Barça.

"Hay que agradecerle a Piqué este tuit porque creó una ola de adhesiones, entre ellos alguno de este programa, que decían 'ha hablado el presidente, ha hablado Gerardo, os ha tapado la boca a todos'", ha ironizado Roncero, quien entre risas ha afirmado: "Me encanta. Por eso era solamente para decir 'no se queda, no se queda. No pasa nada, Gerard, es la vida', 'no es no... no se queda, ya está, se ha ido, se ha ido, ya no está'".

Con el estribillo de la canción Rehab de Amy Winehouse —que dice "no, no, no"—, Roncero ha ha continuado lanzando preguntas a la audiencia: "¿Volverá el Camp Nou a ver a la MSN?".

En ese momento, Pedrerol se ha sumado al discurso de Roncero lanzando otra pregunta: "¿Hay alguna posibilidad de que lo fiche el Madrid dentro de unos años?". Ahí, el 'no' rotundo se ha convertido en un 'sí' dubitativo: "Sólo por ver algunas caras", ha sentenciado Roncero.