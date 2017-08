El impactante mensaje de Leticia Dolera que llama a los 'babosos' por su nombre

La actriz Leticia Dolera ha dado voz, a través de una campaña del Ayuntamiento de Madrid, a todas las mujeres que se encuentran de fiesta y, pese a su negativa, no paran de ser acosadas por el pesado de turno.

Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo... https://t.co/7IVJTAcoWB pic.twitter.com/erA1ViaZ73 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 de agosto de 2017

Dolera plantea la siguiente situación que, desgraciadamente, le será muy común a muchas mujeres:

"Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo. Se te acerca un tío y te da la brasa. Tu como estás de buen rollo y no quieres líos eres amable, le sonríes... pero sigues bailando y pasas de él. Aún así el tío insiste. Que si tienes fuego, que si vamos a dar una vuelta, que si por qué me sonríes si no quieres nada. Te suena ¿verdad? A mí sí...

Ahora imagínate que tras cinco maneras diferentes de decirle que no la persona que tiene al lado de le dice que pare. Porque, aunque no lo parezca, te está acosando. Imagínate que no sólo lo hace esa persona, sino toda la gente que tienes a tu alrededor. Imagínate que se lo dice una ciudad entera... Molaría ¿verdad? Pues hagámoslo.

Recuerda: no es no. Y si no hay sí también es no. Cuando sea, donde sea y como sea. Acabar con las agresiones sexuales es cosa de todos y de todas. Por unas fiestas libres de violencias machistas".

El tuit de la campaña, que en pocas horas tenía más de 3.400 retuits y casi 4.000 me gusta, ha provocado también decenas de reacciones en Twitter:

Lo triste es que tengamos que decir 10.000 veces que no, con una debería bastar. Que hay algunos que se ponen muy espesos. — Sonia (@Lilith_O_o) 7 de agosto de 2017

Ya no valdrá el dicho de quien la sigue la consigue... — Angel Moreno Deplaya (@MorenoTamayo) 7 de agosto de 2017

A mi lo que me encanta es cuando ven que tienes pareja y, antes de dejarte por fin en paz, le piden perdón a él. — Señorita Álvarez (@henarconh) 7 de agosto de 2017

Aaaaaay qué asquito — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 7 de agosto de 2017

Recordad chicos, si queréis ligar no podéis insistir,

ponerse pesado es una agresión machista. — Ángela- Das (@AmvYo) 7 de agosto de 2017

Problemas del primer mundo.😆 — Ángela- Das (@AmvYo) 7 de agosto de 2017

el machismo, las violaciones y al acoso no es del primer mundo, sorpresa — Marcy Bum (@MofletRevoltoso) 7 de agosto de 2017