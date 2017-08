El tuit de un portavoz de Ciudadanos sobre el Chapecoense que indigna en Twitter

Un homenaje. Eso es, precisamente, lo que pretendía hacer el Barça con el Chapecoense este lunes en el trofeo Joan Gamper. El resultado, un 5-0, era lo de menos. Lo importante era recordar a las 76 víctimas mortales, entre ellas la mayoría de los jugadores de la plantilla del equipo brasileño, que en noviembre de 2016 perecieron en un accidente de avión cuando el club brasileño viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, algunos no terminaron de entender este noble propósito del club blaugrana. Entre estos se encontraba el portavoz de Ciutadans en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Miguel García, quien publicó un tuit criticando al Chapecoense que ha provocado la indignación en Twitter:

Madre mía #eljoanpalomo 😂😂😂. El rival que ha traído el Barça no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros.

Presi, el homenaje de hoy al @ChapecoenseReal no lo ha hecho ningún club de Europa. Jugar en el mejor campo del mundo. Un regalo.

Tienes razón amigo Alex. Pero eso no quita lo que he dicho. El Gamper es un trofeo que en los últimos años ha perdido el prestigio que tenía

Raúl, prefiero no entrar en discusión, no sea que al final te diga algo que sea inconveniente y no te guste.😉 Saludos.