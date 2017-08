La revelación sexual de un concursante de 'First Dates': "El sexo es una pasada pero no es lo más importante"

El programa First Dates de Cuatro ha vivido uno de esos momentos en los que uno de los comensales comienza a plantear su visión de la pareja y, a medida que avanza en su discurso, al otro se le va iluminando el rostro.

Los candidatos eran dos veinteañeros, Alejandro y Ester, que en menos de dos minutos se dieron cuenta de que ambos son unos románticos para quienes el sexo no es tan importante cuando existe amor verdadero:

"Qué sí, que el sexo es una pasada y yo soy pasional, pero no es lo más importante", afirmó Alejandro, ante el gesto de aprobación de su pareja de mesa.

Alejandro y Ester están encantados el uno con el otro, así que una 2ª cita es mortal de necesidad #FirstDates399 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/e2738rPVPL — First dates (@firstdates_tv) 7 de agosto de 2017

Alejandro se mostró ante Ester como un romántico que ha sufrido por el amor y que se da plenamente por la otra persona: "Yo no soy de esta época. Vivo en un mundo donde se valora más un físico, el sexo al ser romántico", argumentó Alejandro, antes de afirmar que "el físico atrae pero es la personalidad de una persona lo que enamora".

Alejandro pasa las horas viendo pelis románticas y bailando bachata. ¿Será Ester la protagonista de su Dirty Dancing? #FirstDates399 pic.twitter.com/Modjg53ag8 — First dates (@firstdates_tv) 7 de agosto de 2017

"Yo no soy espectacular, no lo soy, pero tengo una personalidad que atrae, que enamora", continúo antes de soltar el colofón definitivo: "Cuando me vas conociendo sabes que vas a estar en el cielo, que te voy a tratar bien, que voy a quererte, y si tengo que quitarme algo para dártelo lo voy a hacer".

Ester sólo pudo sonreír y sentenciar: "Yo pensaba que no iba a encontrar a alguien tan afín".