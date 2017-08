La rifa más surrealista que has visto nunca

¿Quién no ha pasado por una feria o por una peña y se ha llevado una papeleta ante la insistencia de un amigo? Probablemente casi todo el mundo.

Estas rifas suelen ser especialmente grandes y buenas en Navidad, pero en otras épocas del año nadie desdeña la oportunidad de participar en un sorteo por un par de euros y llevarse un buen premio.

Pero el boleto que ha publicado el director de cine Juan José Campanella (@juancampanella) supera a cualquiera que hayas visto nunca.

"Hace media hora que me estoy riendo con esta rifa. No me deja dormir", ha dicho el autor del tuit. En la imagen se puede ver como primer premio "un cerdo sin una pierna", como segundo "una pierna de cerdo" —quizá la que le falta al otro animal— y "dos botellas de ron".

El tuit ha sido todo un éxito viral y lleva en el día más de 10.000 retuits y más de 16.000 me gusta.

Hace media hora que me estoy riendo con esta rifa. No me deja dormir. pic.twitter.com/sj6jHvYbMh — Juan José Campanella (@juancampanella) 8 de agosto de 2017

Como no podía ser de otra forma las redes se han llenado de bromas y comentarios sobre la curiosa rifa.

Necesito ganar esa rifa y subir foto con el chancho rengo — Elo Bermejo #23D (@elitobermejo) 8 de agosto de 2017

Y hacer las fotos con el ganador del segundo puesto del Antes (chancho CON patita) y del Después (chancho SIN patita). — Mali Bermejo (@malibermejo) 8 de agosto de 2017

Gente así me hace tener fe en la humanidad — Carlos Arsat (@LZhivago) 8 de agosto de 2017

¿Las botellas de ron llenas? Porque por ahí hay un 4º premio: un vaso de ron. — Analia Velis (@AnaliaVV) 8 de agosto de 2017

- Se nos cayó el que donaba el segundo premio, dejamos solo dos premios? - Tas loco vos? No nos va a comprar nadie la rifa. Déjame a mí. — Sancho SA (@Sancho_SA) 8 de agosto de 2017

La honestidad ante todo, no vengas a reclamar después que el cerdo era cojo — María Marta Romero (@romero_mm) 8 de agosto de 2017

@elitobermejo me recordó a aquella entrega de premios:

1º) 1/2 docena de vasos;

2º) 6 vasos;

3º) 4 vasos + 2 vasos más.

😂😂😂😂😂 — Mali Bermejo (@malibermejo) 8 de agosto de 2017

Eso es optimización de recursos al extremo: tenemos un cerdo, ok; usamos el 95% en el 1er premio y la pierna como 2do premio 😆 — Naida Jazmín Ochoa (@naygraphics) 8 de agosto de 2017

Pero te lo dan muerto o hay que hacerle una pierna ortopédica? — chikichuchi (@chikichuchi) 8 de agosto de 2017