Llamazares y Baltasar Garzón inscriben su partido 'Actúa', pero sin vocación electoral "por el momento"

El portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares encabeza el proyecto político 'Actúa', inscrito el pasado 3 de agosto en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y en el que también participan el juez Baltasar Garzón y otras personalidades de la izquierda española. No obstante, Llamazares ha confirmado este martes a Europa Press que su registro '"o prejuzga ninguna decisión de cara a las próximas elecciones autonómicas, municipales ni europeas".

Gaspar Llamazares, que actualmente ya lidera el partido Izquierda Abierta dentro de IU, ha explicado que la inscripción de la asociación 'Actúa' como partido político no responde a intereses electorales, sino que se ha llevado a cabo para "proteger el nombre", al igual que hizo en su día Unidos Podemos. "Se verá en su momento", ha asegurado.

Según el parlamentario asturiano, fueron los abogados de la asociación quienes tomaron la decisión de inscribirla como partido frente a "otra empresa que ha querido frenar la inscripción de Actúa".

PLATAFORMA DE DEBATE

Sin embargo, a pesar de este movimiento, 'Actúa' "sigue siendo una plataforma de intervención política". "El partido es meramente instrumental y esta lejos de cualquier proceso electoral", ha enfatizado Llamazares.

Así, ha explicado que ya en la presentación de la plataforma sus impulsores subrayaron que no han decidido aún si tendrán presencia electoral o no. Hoy por hoy, ha dicho, la plataforma que se presenta nace como iniciativa social y política y en función de cómo evolucionen tanto Actúa como la izquierda en España, tomarán las decisiones oportunas. "Pero no ahora", ha insistido Llamazares.

El partido fue registrado el pasado 3 de agosto, y nace con ámbito estatal y el objetivo de crear un "espacio de reflexión" ante la "urgencia" de un cambio político que "sitúe en primer término de la acción de gobierno la garantía de derechos y libertades, así como los principios de justicia social y democracia".

Por otro lado, sobre su situación como portavoz de IU en la Junta General, Llamazares ha afirmado que la creación de este nuevo partido "no es incompatible" con el desempeño de sus funciones como miembro de la coalición de izquierdas.