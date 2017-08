Matt LeBlanc, contrario a la vuelta de 'Friends'

Es una de esas cifras que te hacen darte cuenta del paso del tiempo: hace ya 13 años —sí, 13— de la emisión del último episodio de Friends, la sitcom sobre seis amigos en Nueva York. En alguna ocasión se ha rumoreado que podrían volver a la pequeña pantalla, aunque por el momento el único reencuentro se produjo en un especial de la NBC en enero de 2016 y sólo dejó una foto.

Preguntado por la posibilidad de que la serie vuelva, al igual que ha ocurrido con otras como Expediente X o Padres Forzosos —convertida en Madres Forzosas—, Matt LeBlanc (Joey) asegura que no es una buena idea. En una entrevista en The Daily Beast, el actor afirma que no cree que vaya a ocurrir.

"¿Qué historia contaríamos? Los personajes han tomado todos caminos separados, todos han crecido", argumenta LeBlanc. "Cualquiera que viera la serie tiene una versión diferente en su cabeza de lo que ha pasado con Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoeby y Joey en estos 13 años. Creo que es mejor para todos dejarlos que hagan lo que estén haciendo."

Según el intérprete, Friends reflejó esa etapa de la vida entre la universidad y formar una familia en la que los amigos son el principal soporte. "Una vez que ese tiempo ha pasado, ha pasado", afirmó.

LeBlanc también se refirió a ese reencuentro de los actores del año pasado. "No fue una reunión [...] No sé si fue un truco publicitario o qué. El elenco de Cheers estaba allí, el de Taxi estaba allí, el de Will & Grace estaba allí. Era una noche para homenajear a Jim Burrows [director de comedias] y eso es lo que fue. Creo que fue muy irrespetuoso llamarlo una reunión de Friends".

Secundarios de 'Friends' antes y ahora Secundarios de 'Friends' antes y ahora



1 of 50 Comparte esta galería:





Matt LeBlanc cumplió el deseo de Emilia Clarke: