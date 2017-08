Sonorama: 20 años, 20 carteles y 20 artistas

Querían salvar la tienda de discos que tenían en el pueblo y la única manera que se les ocurrió de hacerlo fue montar un festival. El plan maestro de Javier Ajenjo y su novia de entonces, Susana Vicario, acabó con el cierre del establecimiento, una deuda de diez años y la convicción de que iban a sacar adelante esa cita musical. Había nacido el Sonorama Ribera.

Era el año 1998 y en Aranda de Duero (Burgos) se vendían más discos de los Cantores de Híspalis y Alejandro Sanz que de Oasis o Blur. El entorno era hostil y lo demostró el resultado de su plan. "Fue un día duro. Acabamos con muchas lágrimas, pero sentimos algo inexplicable. Nos dimos cuenta que queríamos seguir haciéndolo y así nació el colectivo Art de Troya", cuenta Ajenjo a El HuffPost unos días antes de celebrar el 20º aniversario de esta cita.

Hoy el Sonorama no tiene nada que ver con lo que era entonces y con lo que fue durante los años posteriores. Nació en la plaza de toros y actualmente ocupa a una inmensa explanada que este año dará cabida a más de 22.000 personas cada día, ya que el espacio ha sumado 6.000 metros cuadrados. Eso sin contar con los escenarios de música gratuita que salpican Aranda de Duero, entre ellos el de la famosa plaza del Trigo, para grupos emergentes como lo fueron Supersubmarina, Izal, Vetusta Morla... y que después llegaron a ser cabeza cartel.

Carteles Sonorama Carteles Sonorama



1 of 20 Comparte esta galería:





¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

Hasta hace poco las deudas habían perseguido a este veterano festival que, junto a otros como el FIB o el ContemPOPránea, ha visto que en los últimos años estas citas han proliferado como setas por España y que para muchas no ha sido tan fácil sobrevivir. "En la edición 17ª nos dimos cuenta de que habíamos conseguido el equilibrio porque dejamos de recibir llamadas. Nadie nos reclamaba dinero", cuenta.

Más de 800 bandas, la gran mayoría nacionales, han pasado en este tiempo por el Sonorama, que este año rinde tributo a la música patria con un cartel 100% nacional. Entre esos artistas, El HuffPost ha seleccionado uno de cada una de las 19 ediciones para recopilar sus mejores anécdotas. A ellos se suma un debutante de la vigésima.

Veces en el Sonorama: "Con Chucho fuimos en el 98 y volví cuando empecé mi carrera en solitario. Estuve tocando en la plaza del Trigo en 2010 y en uno de los escenarios grandes en 2011".

Significado: "Empezó como un festival muy pequeñito y ha vivido una evolución, salvando las distancias, parecida a la del Primavera Sound. Del Sonorama suelen salir propuestas bastante masivas. Es un trampolín para grupos emergentes y además no es un festival que esté apartado y que el contacto con la cultura autóctona sea nulo. El vino es parte del festival".

La anécdota: "En 2011 fui con mi banda de apoyo, el batería no había podido venir porque le había surgido una historia y fui con un sustituto. Además, el bajista en aquella época era de Menorca y tampoco pudo venir, así que lo sustituyó el baijsta de Tachenko, que ahora está con León Benavente, Edu Baos. Era una especie de banda Frankenstein y la prueba de sonido fue genial, supercreativa. Además recuerdo que nos hicimos amigos de los Teenage Fanclub, que estaban en el hotel del bajista".

Veces en el Sonorama: "La primera fue en 1999 presentado nuestro tercer LP Duty y la última en 2014 abriendo el festival junto a Los Planetas. Ese año coincidimos con nuestro paisano Raphael".

Significado: "Es un gran escaparate donde defender tu música ante un gran público. En otras citas es diferente porque las bandas internacionales tienen más peso, algo igualmente respetable".

La anécdota: "Es difícil recordar algo en concreto después de tantos años. Sí nos sorprendió volver en 2014 y ver el altísimo nivel alcanzado. Es un festival que se vive en la ciudad, con un gran ambiente. Y hay una cosa muy importante: el buen vino y la buena comida... (Jajajajaja)".

2000: NIÑOS MUTANTES (Juan Alberto Martínez)

Veces en el Sonorama: "Creo que hemos estado cuatro veces y vamos a por la quinta".

Significado: "Siempre he dicho que es el festival en el que más a gusto nos sentimos los músicos, pero es por el público. Hay festivales que tienen un toque más snob y otros que forman parte de una moda más reciente y de un público que quizás está más a la fiesta que a la música, o a partes iguales. El Sonorama es muy auténtico, el público quiere fiesta pero quiere música. Aquí fue la primera vez que nos sentimos cómodos en un escenario grande y la última participación para mí fue muy fuerte porque tocamos justo antes de Raphael y luego canté una canción con él (2014). Aún recuerdo la explosión de euforia y el ataque de histeria. Me hizo disfrutar muy poco del día siguiente que tocamos en la plaza del Trigo, aún estaba conmocionado por las emociones de la noche anterior. Me agobié al ver tanta gente y casi tengo un ataque de agorafobia que no me deja tocar. También hay que decirlo, todos lo relacionamos con juergas bastante monumentales. El desparrame en la zona de camerinos es un poco bestia".

La anécdota: "Tenemos una anécdota mítica de nuestra primera participación. Estábamos grabando el segundo disco en Vigo [Otoño en agosto] y nos pilló en mitad de la grabación. Fuimos, hicimos sólo un ensayo, dimos un concierto horroroso y luego la noche se complicó. Se convirtió en la noche de la Harinera Arandina. Rafa, que ya no está, se fue de fiesta, se desorientó y, en lugar de andar hacia el hotel, se fue fuera de Aranda. Entonces se perdió y, como en esa época no había teléfonos móviles, fue a una gasolinera, hizo una llamada a cobro revertido a Granada, a la casa de Miguel, el bajista, para que nos intentaran localizar. Para decir que estaba al lado de una fábrica que era la Harinera Arandina. Cogió el padre de Miguel y pensó que le había pasado algo a su hijo... Después de eso le regalamos una medalla con el teléfono de todos".

Veces en el Sonorama: "La primera fue en el 99, acabábamos de sacar nuestro último disco antes de separarnos. Tengo un recuerdo casi fotográfico de la plaza de toros, de un calor monstruoso... ¡Imagínate las pruebas de sonido! De lo que mejor me acuerdo fue de la segunda en 2001, después volvimos en 2012 y también he vuelto como DJ y a ver algunos conciertos".

Significado: "Aunque meten a grupos internacionales, tienen el plus de apoyar a la cantera española".

La anécdota: "La que más recuerdo fue la de 2001 porque tocaba Ivy, Cristina y yo aún tenemos la cinta en cassette, la poníamos un montón en el coche. Era de las pocas oportunidades que teníamos de ver al grupo. Aunque para anécdota, cuando pinchamos la primera vez: iba a ser a las 3 y acabamos haciéndolo al amanecer. Ahora piensas: 'Madre mía, cómo estábamos... ¡A cuatro patas!' Pero ahí estaba la gente, por la mañana dándolo todo y disfrutando".

Sonorama

Veces en el Sonorama: "Sumando las veces que hemos estado en el antiguo recinto, el actual y en la plaza del Trigo nos salen unas seis veces. ¿Es algún récord?"

Significado: "Para nosotros es la fiesta de fin de curso. Suele coincidir con los últimos días antes de irnos de vacaciones y nuestra estancia en Aranda es para el balance, la celebración y una posterior resaca sublime. Nuestra historia corre de la mano del festival, porque también estamos a punto de celebrar los 20 años. Nos hemos visto crecer y todas nuestras actuaciones han sido cruciales, aunque la de 2015, en el escenario principal, después de Vetusta Morla, petado hasta la mismísima bandera, fue un revulsivo que nos devolvió toda la energía para acabar aquella gira e inspirarnos para grabar El Peor Grupo Del Mundo (que, entre otros, va dedicado al festival)".

La anécdota: "En la zona de camerinos del Sonorama he visto de todo pero lo más impactante y bonito fue la celebración de una boda. Nuestro técnico de sonido y su pareja conocieron a un cura que en una breve y entrañable ceremonia los unió en santo matrimonio. Esta pareja ha tenido su primera hija y el cura forma parte ya de nuestra familia. Lo que el Sonorama juntó, que no lo separe el hombre".

Veces en el Sonorama: "Seis. En 2003 en la plaza del Rollo con La buena Vida y Second; en 2005, en el campo de fútbol; en 2006, en el recinto ferial con Iván Ferreiro; en 2010; en 2013, acompañando a The New Raemon y colaboramos con Loquillo en el 30° aniversario del Ritmo del garaje; y en 2016 celebrando los 15 años de Maga".

Significado: "Festivales como Sonorama o ContemPOPranea han sido fundamentales para el pop independiente nacional, apostando desde el principio por grupos nacionales como cabezas de cartel".

La anécdota: "El concierto de 2006 comenzó con el tiempo lluvioso. Pero, a mitad del show, de repente, el cielo se aclaró y apareció un arcoíris descomunal. Recuerdo que bromeamos con el público diciendo que estaba todo preparado y que era nuestro diseño de luces".

Veces en el Sonorama: "Hemos estado seis veces y nos ha costado hacer la cuenta. Igual hasta se nos cuela alguna".

Significado: "Es una apuesta muy importante para la música de nuestro país y una buena oportunidad para muchas bandas en este negocio tan difícil y complicado".

La anécdota: "Anécdotas hay muchas, contables e incontables. Me acuerdo que una de las primeras ediciones echaron a Raúl del escenario. Alguien del público le dio una pancarta y los de seguridad pensaron que era un espontáneo".

2005: THE SUNDAY DRIVERS (Miguel de Lucas)

Veces en el Sonorama: "Creo que han sido tres. Las ediciones del 2007 y 2009 las tengo claras, pero además hubo una edición en 2004 o 2005. Recuerdo que fue en el campo de fútbol. Luego volvimos con otros grupos tras la disolución The Sunday Drivers. Es rarísimo el verano que no pasamos por Aranda".

Significado: "Fue uno de los primeros que centraron su cartel en la música española. Tanto FIB como Doctor Music, Primavera Sound o BBK eran festivales potentes, pero concentraban su fuerza en artistas internacionales. Entonces aparecieron Sonorama o ContemPOPranea con una máxima clara: el apoyo incondicional a la música española. Eso creó una inmediata reacción positiva del público y ayudó muchísimo a la escena española".

La anécdota: "La primera vez fue surrealista. Era mediados de agosto y veníamos de algún otro concierto con los atuendos lógicos en un mes de verano. Cuando cayó la noche empezó a hacer muchísimo frío, llegando a bajar las temperaturas a los 15ºC. Acabamos en la tienda de merchan de Molotov comprando sudaderas como imbéciles... ¡Qué frío! Desde entonces, bautizamos al festival como el Friorama".

Veces en el Sonorama: "La de este año va a ser la sexta. Es el festival del mundo en el que más veces hemos actuado".

Significado: "Es el festival que con mayor fuerza y convicción apostó por la escena indie española desde el principio. Para nosotros es una segunda casa: nos ha visto crecer y profesionalizarnos".

La anécdota: "La banda Asian Dub Foundation invadió nuestros escenario durante una prueba de sonido y se puso a tocar con nosotros. Fue un momento bizarro y divertido".

Veces en el Sonorama: "Si no recuerdo mal, han sido siete".

Significado: "Fue el primer festival en el que participamos fuera de nuestra casa, así que recordamos con mucho cariño la intensidad con la que vivimos aquellos días de 2003 y todo lo que ha venido después".

La anécdota: "Tenemos mil, pero una relativamente reciente ocurrió cuando salimos a tocar por sorpresa en la plaza del Trigo hace tres años. Saludamos al público desde casa de unos de los organizadores del festival, donde nos habíamos quedado a dormir la primera vez que estuvimos. Luego bajamos y de camino al escenario nos interceptó un pelotón de fusilamiento de pistolas de agua que nos dejo calados... ¡Cabrones! Estábamos indefensos y desarmados. Esto no quedará así. ¡Venganza!".

Veces en el Sonorama: "La primera vez fue en 2008 y luego volvimos en 2009 al escenario principal. Hemos ido esas dos, con Mapas fuimos otra vez seguro y luego otra más con La Deriva".

Significado: "Para mí es un buen referente de lo que se está moviendo, de la escena emergente y de bandas consolidadas. Casi todos los años traen una o dos bandas importantes extranjeras, pero el secreto del Sonorama es que ha sabido combinar muy bien la música de la escena nacional con la integración del festival dentro de Aranda y que la ciudad viva el festival como propio. La gente del lugar está muy involucrada con este encuentro y el ambiente que se respira dentro del propio pueblo más allá del festival. Es muy especial: las plazas invadidas de música, la gente se levanta para tomarse unos vinos... y el que tiene suficiente hambre se come un corderazo".

Anécdota: "Hay una anécdota insuperable. Cuando fuimos en 2008 para tocar a la plaza del Trigo me fui los tres días al camping con mi hermano y unos amigos. El primer día me desperté escuchando Año Nuevo. Fue raro despertarse de la resaca del día anterior y pensar '¿esto qué es?' Además tengo la suerte de tener muchas bandas colegas y me he subido más veces a la plaza del Trigo a tocar".

Veces en el Sonorama: "La primera vez fue en 2009 con Arizona Baby en la plaza del Trigo. El año anterior había estado Vetusta Morla y Russian Red y se montó muy gorda, así que en 2009 vimos que se creaba más expectación de lo normal en ese escenario, vimos que era un buen trampolín. Luego en 2010 fuimos al escenario principal y en 2011 tocamos con la gira Dos bandas y un destino, en la que nos juntamos Arizona Baby y Los Coronas, antes de que nos fusionásemos como Corizonas. En 2012 fuimos con Corizonas para presentar el primer disco. En 2015 estuve con Ángel Stanich en la plaza del Trigo y también toqué con Arizona Baby ese año. Luego con Corizonas en 2016 y este año iré con El Meister".

Significado: "Los que nos aburríamos en agosto en medio de Castilla y León, que tienes ríos y piscinas pero no playas, pensábamos: 'Bueno, por lo menos tengo aquí el Sonorama, me acerco al festival y es un planazo'. El Sonorama se puede considerar como uno de los catalizadores musicales de la escena nacional y de la de Castilla y León. A muchos grupos de la escena vallisoletana nos ha ayudado y apoyado mucho... Hay un claro idilio entre la región y el festival y lo veo en el caso de Valladolid. Después de nosotros en 2009 fueron muchas bandas".

La anécdota: "Mi mujer y yo somos amigos de hace muchos años pero en el Sonorama tuvimos nuestros primeros flirteos, y hablo de antes de ir yo a tocar, de cuando íbamos de espectadores hace años. También muchos de mis amigos van todos los años, así que acabas yendo tú también. Fiestas bastante memorables, alguna borrachera de la que aunque te quieras acordar no te acuerdas... Cosas muy divertidas. Gente que se casa, gente que se enamora, gente que acaba pedísimo...Y al final siempre es una odisea volver a casa".

Veces en el Sonorama: "Cuatro ediciones. La primera en 2008 y luego volvimos en 2010, 2102 y 2016".

Significado: "Es de los primeros festivales donde se empezó a tratar a las bandas patrias con respeto. Veníamos de una década donde la industria nacional parecía acomplejada cuando se comparaba con cualquier foráneo. Y para nosotros ha sido uno los festivales más importantes de nuestra carrera: ha ayudado a situar Love of Lesbian en el lugar donde se encuentra ahora".

La anécdota: "Todas las ediciones han sido especiales pero si existe una que se nos quedó grabada a fuego, esa fue la del 2008. Antonio Arias sufrió un accidente en directo unos días antes y Lagartija Nick tuvo que suspender su actuación; nosotros fuimos los elegidos para llenar el hueco horario en el festival. Pasamos de estar programados a las 5 de la tarde a tocar a las 10 de la noche. Fue un concierto especial, la reacción del público fue una sorpresa. Fue la primera vez que sentimos que todo lo que estaba por venir iba a ser divertido".

2011: MISS CAFFEINA (Alberto Jiménez)

Veces en el Sonorama: "Hemos tocado tres veces. Antes, en 2007, fui como público al camping".

Significado: "Suena un poco a peloteo pero puede que sea nuestro festival favorito por el ambiente que se crea en el público y también dentro. Para los grupos es un escaparate bastante guay, porque apuestan por las bandas que empiezan y tiene una cierta solera".

La anécdota: "2016 fue muy especial porque fue muy completo. Tocamos por sorpresa en la plaza del Trigo; luego tocamos en el escenario grande, pensábamos que la gente no iba a venir en masa porque era a las dos y media de la noche y estaba lleno, había muchísima energía. Fue increíble. Y luego también canté con el Dúo Dinámico. Fue nuestro mejor año ahí".

Veces en el Sonorama: "Si tuviera que elegir una cifra diría que entre cuatro y seis, contando las veces que fui como Deluxe y como Xoel. Y este año vuelvo".

Significado: "Este fue uno de los primeros en darse cuenta de que nacía una escena española con cierta calidad y de que íbamos prosperando. Fue un trabajo conjunto, levantar la música de aquí y hacerla sonar. Ahora estamos recogiendo los frutos y hoy es un festival estrella, pero en el 98 era impensable".

La anécdota: "El día de la plaza del Trigo fue muy bonito porque fue un regalo [2012]. Fue muy especial porque era mi cumpleaños. Fui en coche para hacer el concierto, toqué y me fui a Coruña a celebrarlo. Tengo muy buen recuerdo porque es un concierto que se empezó a hacer mítico cuando yo ya estaba en el escenario grande. Al principio no existía y a esas alturas parecía que no tocaba. Pero a mí me hacía mucha ilusión empezar esta nueva etapa [en solitario] en la plaza del Trigo y de ahí seguir subiendo. Me di cuenta de que es un sitio con una energía y una fuerza muy especial".

Veces en el Sonorama: "La primera fue en la carpa Future Stars y la siguiente en la plaza de Trigo [2013]. Después estuvimos dos veces en el escenario principal. En la primera de ellas se grabó un DVD [2014]".

Significado: "El Sonorama no sólo es un festival, acaba siendo un lugar en el que la gente come, bebe, ve conciertos y disfruta de una manera sana. Se respira pasión por la música. Es algo adictivo, para nosotros es una tradición".

La anécdota: "El momento de la plaza del Trigo fue inolvidable. Un antes y un después. Y el lechazo que nos comimos, también; esas comidas que duran horas con el equipo de la organización del Sonorama... ¡Queremos más!"

Veces en el Sonorama: "¡No lo recuerdo! Eso es que han sido muchas".

Significado: "En la mayor parte de mis giras ha estado presente tanto Aranda de Duero como el Sonoroma y sé que para mis compañeros también ha sido así desde hace años. Diría que hay una relación muy estrecha entre la escena indie y el festival. El ambiente siempre es de muy buen rollo y es de agradecer que a pesar de crecer año tras año ha conseguido no hipermercantilizarse".

La anécdota: "El Columpio Asesino me pidió un año que saliera a cantar Toro con ellos. Yo estaba encantado, pero había tocado esa noche temprano, luego me relajé y cuando tocaron ellos, que cerraban a las tres de la mañana, estaba, digamos, demasiado relajado. Mi baile sobre el escenario fue antológico por patoso y patético. Alguien colgó un vídeo con mi baile y un audio de Chiquito de la Calzada que fue tronchante."

Veces en el Sonorama: "Con la de este año serán seis".

Significado: "Es un festival muy especial y nos sentimos muy identificados con su filosofía y con su público. Creo que se ha convertido en el festival de la música independiente española por excelencia. Hay una comunión increíble entre público, grupos y organización; y ha conseguido llegar a la categoría de clásico, creciendo con cabeza y responsabilidad. Se ha sabido integrar también en la ciudad, en la gastronomía (también al entorno y los alrededores), de manera que lo que ocurre en las calles de Aranda o incluso en el camping es tan relevante como lo que ocurre en el recinto. Además han conseguido unir a diferentes generaciones del rock y el pop español con carteles variados y eclécticos, y de paso recuperar a algunos clásicos a veces injustamente olvidados. Siempre conforman una muestra de la actualidad sin renunciar al pasado, al lugar de dónde venimos y que es lo que no has hecho llegar hasta aquí. Tienen memoria, presente y un futuro ilusionante".

Anécdota: "Ha habido grandes momentos, aunque si he de quedarme con uno me quedaría con la actuación que hicimos en la plaza del Trigo en 2015. Fue muy emocionante y el ambiente impresionante. Superó toda mis expectativas".

Veces en el Sonorama: "Si la memoria no nos falla, hemos tocado dos veces como León Benavente y tres o cuatro con Nacho Vegas, así que conocemos bien el festival y sus gentes".

Significado: "Le tenemos mucho cariño, tanto por las cosas que nos han ocurrido en el escenario como por los amigos que tenemos allí. A pesar de haber visto cómo ha crecido nos sigue pareciendo un festival muy familiar".

La anécdota: "La primera vez que tocamos como León Benavente, al bajar del escenario todos nos dimos cuenta de que no había sido otro concierto más. Algo había cambiado y por eso tenemos aquel concierto guardado en la memoria. También recordamos el frío que hace siempre en la zona de comidas y camerinos. Alguno se puso enfermo por aquello, o por la barra libre..."

EL DEBUTANTE DE 2017: LEIVA

Primera vez en el Sonorama: "Nunca he estado, tampoco como público. El año pasado iba a ir con Iván Ferreiro pero al final no coincidieron las fechas, así que va a ser mi primera vez y me hace mucha ilusión".

Significado: "Sonorama fue el primer festival al que dije que sí este año por lealtad a Javi [Ajenjo] y por otras muchas otras cosas. Por las veces que mis amigos me han dicho que tengo que estar, por la manera que está hecho, que es muy pasional, un grupo de amigos que aman la música y tiene sus vinos. Para mí esto de los festivales consiste en encontrarse con amigos. Más que medir lo que tú vas a sacar de un festival, es el encuentro con colegas. Este año además tocamos el mismo día Iván [Ferreiro], Coque [Malla], Sidonie... Estamos un montón de amigos ese día, parece una fiesta de cumpleaños".

Posible anécdota: "Seguro que hay colaboraciones. Son momentos que parece que están preparados, pero surgen en el backstage a última hora. Lo hemos hecho tantas veces durante tantos años que se puede improvisar. Así que probablemente se haga con Iván. O igual con Sidonie o con Sidecars...".