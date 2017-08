El reality norteamericano The Bachelorette, que emite la cadena ABC, ha acercado un rincón de La Rioja a millones de hogares estadounidenses con su último programa. El episodio fue grabado en parte en el hotel Finca Los Arandinos, de Entrena (La Rioja), ubicado en un espectacular paisaje de viñedos.

El reality es un programa de citas, en el que una chica, Rachel Lindsay, debía elegir a su pareja, después de toda una temporada en la que ha descartado a diferentes pretendientes. Así, el último programa incluyó una cita con los finalistas en el hotel riojano.

El capítulo fue visto por alrededor de 10 millones de personas.

"Take a moment. Say your goodbyes." Eric is pure class. #TheBacheloretteFinale pic.twitter.com/c4zg0YISCi

Congratulations to @TheRachLindsay and Bryan!! Wishing you all the best! 💍🎉 pic.twitter.com/HG6DjSZw20