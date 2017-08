Escándalo por lo que se vio en directo detrás de esta presentadora de la BBC

Los servicios informativos de la BBC son reconocidos en todo el mundo por su calidad. Sin embargo, la noche del 7 de agosto lo fueron por otra razón.

Los espectadores más atentos al noticiario presentado por Sophie Raworth pudieron observar durante unos segundos el vídeo de una mujer desnudándose en una pantalla colocada en el fondo del plató.

Raworth, que estaba presentando una noticia sobre la victoria de Inglaterra contra Sudáfrica en un partido de cricket, no fue consciente en ningún momento de las imágenes que estaban apareciendo detrás.

Pese a la brevedad del vídeo, han sido muchos los internautas que se han hecho eco del descuido, ironizando en redes sociales con mensajes como estos:

Oh my god a woman has just flashed her boob in the background of the Sidmouth folk fest on BBC spotlight!! 😂😂 — Caroline Cook (@CaroOnTheRadio) 4 de agosto de 2017

¡Oh, Dios mío, una mujer acaba de enseñar sus pechos en el fondo cuando la BBC destacaba la fiesta folclórica de Sidmouth!

Les pasa a los mejores (?) BBC newsreader Sophie Raworth upstaged by graphic video https://t.co/HP61uG6lYu vía @YouTube — pepe vargas (@pepevar13) 9 de agosto de 2017

#WhatIsLife ? I missed the BBC news ! They accidentally aired a striptease during News at Ten with Sophie Raworthhttps://t.co/kekCkpbW33 — Justine Smithies (@JustineSmithies) 9 de agosto de 2017

¡Me perdí las noticias de la BBC! Ellos emitieron accidentalmente un striptease durante las Noticias de las Diez con Sophie Raworth.

The BBC worker is watching sex video just behind Sophie Raworth who made the presentation.: https://t.co/KPsJBd8S03 via @YouTube — Awesome Videos (@Awesomecelebrit) 9 de agosto de 2017

Un trabajador de la BBC está viendo videos de sexo justo detrás de Sophie Raworth, que presentaba el programa.

BBC worker spotted watching nude clip in background of News at Ten https://t.co/da76u6MWVu — Colin Grainger (@ColinAGrainger) 9 de agosto de 2017

Trabajador de la BBC pillado viendo el vídeo de una mujer desnuda en las noticias de las diez.

La noticia tardó poco tiempo en llegar hasta los altos cargos de la cadena de televisión. Un portavoz ha asegurado a nuestros compañeros de la edición de Reino Unido del HuffPost que están "investigando" el caso y "determinando los hechos y circunstancias" que lo produjeron.

