Jorge Javier: "Me siento ridículo aleccionando, cuando a veces soy incapaz de domar mi vida"

"Muchas veces me dan ganas de sentarme con ella y decirle 'No, mira, por aquí no' pero me siento ridículo aleccionando a los demás cuando a veces me siento incapaz de domar mi vida". El televisivo Jorge Javier Vázquez ha abierto su corazón con respecto a su relación con la modelo Alba carrillo, en su último post en su blog de la revista Lecturas.

"Yo me cabreé con ella pero el cabreo me duró tres cuartos de hora porque considero que no es mala tía", ha afirmado Vázquez, quien ha descrito a Carrillo como "una locuela feliz que destroza casi todo lo que toca".

No obstante, el presentador de Sálvame ha reconocido que siente hacia Carrillo "una amalgama de sentimientos que desembocan en la ternura", tras lo que ha concluido: "Creo que mete mucho la pata porque antes de pensar actúa y luego, cuando se da cuenta de los líos que provoca con su inconsciencia, se recluye en casa a llorar a moco tendido".