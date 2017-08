Carrie Fisher le deja a su hija Billie Lourd su fortuna: seis millones de euros

ROBYN BECK via Getty Images

La fallecida actriz Carrie Fisher la ha dejado un patrimonio de casi siete millones de dólares (unos seis millones de euros) a su hija, Billie Lourd. En documentos archivados por el albacea de la herencia de Fisher, su única hija será la única beneficiaria, como heredera universal, de las distintas cuentas bancarias y de la casa de la que era propietaria en Beverly Hills.

Esta cantidad podría aumentar gracias a la recaudación de los derechos de imagen de la protagonista de Star Wars, así como por los de propiedad intelectual de sus libros y de las distintas marcas a la que estaba vinculada.

Carrie Fisher, Debbie Reynolds y Billie Lourd en los 21º Screen Actors Guild Awards, en enero de 2015.

El próximo mes de diciembre se estrenará el octavo episodio de la saga, The Last Jedi, pero el papel de Fisher no quedará ahí, puesto que aparecerá en el IX episodio gracias a escenas ya grabadas. La que interpretara a la princesa Leia falleció el 27 de diciembre de 2016 tras sufrir una apnea durante un vuelo de regreso a Los Ángeles desde Londres.

Es posible que Lourd pueda obtener cantidades de dinero adicional en fideicomisos que no se reflejan en este caso de sucesiones. La protagonista de Scream Queens decidió que parte de lo heredado por su madre, como piezas de arte y colecciones, sea subastado en septiembre en favor de la fundación benéfica de Fisher, The Thalians, dedicada a ayudar a personas con problemas de salud mental.

