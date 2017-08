El periodista Nacho Aranda deja 'El Día del Fútbol'

El periodista deportivo Nacho Aranda ha anunciado este miércoles que abandona El Día del Fútbol (Movistar+) tras 12 años al frente del programa.

Aranda ha hecho este anuncio a través de su cuenta de Twitter:

"Se acabó. No es muy importante pero quería contártelo yo. Después de 12 años no volveré a dirigir y presentar El Día del Fútbol. Termina una etapa de mi vida, como antes otras, pero la vida sigue y da muchas vueltas.

También sigue el programa dentro de una nueva propuesta y con otra marca. Hoy nuestros abonados tendrán más detalles. Me produce vértigo la sensación de vacío, pero en Movistar+ hay un gran proyecto y mucho por hacer.

Llevo 27 años delante de la cámara aunque hace casi 20 que esa era sólo una parte de mi trabajo. Por suerte, la cámara me ha hecho ser feliz pero no gilipollas. Sólo un periodista, ahora hay que encontrar otras formas de comunicar o ser útil.

Nadie es dueño de un programa ni de sus espectadores. Sólo de su conciencia y, sinceramente, yo la tengo muy tranquila. Así que, llegado este momento, lo que más me apetece es dar las gracias.

Gracias a la dirección y a Carlos Martínez, porque me han dejado toda la libertad para trabajar.

Gracias a la gente del fútbol, clubes, entrenadores, jugadores y periodistas que siempre han valorado nuestro estilo.

Gracias a los espectadores por su fidelidad y su crítica.

Y gracias sobre todo a mi equipo. Les he exigido casi tanto como me he exigido yo y me lo han dado todo. Gracias Oscar, Menchu, Carol, Lidia, Alfredo, Rober, Sergio, Iñaki, Rodrigo, Guille, Felipe, Vane, Jon y el resto de periodistas. Gracias Ramón, cule, Javi, Pablo, Paloma, Ester, Blanca y todo el equipo de realización. Gracias Ester y productores, gracias a los técnicos, documentalistas y equipo de redes sociales y a todos los que en algún momento han hecho El Día del Fútbol".