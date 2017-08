Este perro protege a su dueña durante sus convulsiones epilépticas y arrasa en las redes

Janaye, una estadounidense que sufre convulsiones, ha entrenado a su perro Colt para que le ayude a no hacerse daño cuando sufre una de sus crisis, tal y como le sucedió en 2012, cuando sufrió una lesión cerebral que casi le cuesta la vida.

Colt, un perro mestizo, tiene la habilidad de detectar el cuadro epiléptico de su dueña y actuar.

El vídeo en YouTube en el Janaye muestra sus métodos de entrenamiento tiene ya cerca de un millón de visualizaciones. En las imágenes, se aprecia cómo Janaye simula un ataque epiléptico y como Colt reacciona utilizando su cuerpo para amortiguar los movimientos convulsivos de su dueña.

Así es cómo entreno a Colt para que bloquee mi cabeza durante un ataque, porque tengo epilepsia y es muy peligroso para mí golpearme la cabeza", explica Janaye en YouTube, quien explica que "Colt está entrenado para mantenernos a salvo a él y a mí".

Tras un año y medio de entrenamiento, Colt logró actuar tal y como se muestra en el vídeo, que un tuitero compartió hace algo másde un día en Twitter y que ya tiene más de 200.000 retuits y 500.000 me gusta.

She trained her dog to block her head during a seizure,

we don't deserve dogs pic.twitter.com/Vn8W9Ebzwa