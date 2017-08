Esto es lo que le faltaba a La Casa Blanca para terminar de convertirse en un gallinero

Este miércoles, La Casa Blanca se despertó con un nuevo inquilino: un pollo hinchable gigante con el pelo de Donald Trump ha aparecido frente a la residencia del presidente. Pero el mandatario no podrá conocer a su nuevo amigo, ya que disfruta de sus vacaciones en un club de golf en Nueva Jersey.

Muchos periodistas han compartido la imagen en sus cuentas de Twitter. El hinchable se encuentra entre la Casa Blanca y el Monumento a Washington.

There is currently a giant chicken with Donald Trump hair outside the White House, on the South Lawn. I have no more information than this. pic.twitter.com/yzJxRSIILo