Jon Nieve por fin sabe algo en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

La séptima temporada de Juego de Tronos está dejando a su paso momentazos, pero también muchas referencias a las anteriores. Una de las más sutiles ocurrió en el último capítulo y demuestra cuándo ha evolucionado uno de los personajes.

Parece que por fin Jon Nieve sí sabe algo.

SPOILERS: si no quieres saber nada de lo que pasa en la séptima temporada de Juego de Tronos, no sigas leyendo.

A pocos fans se les ha escapado el momento íntimo que han compartido Daenerys Targaryen y Jon en una cueva. Inevitablemente, ha traído a la memoria su último encuentro en una gruta con una chica: Ygritte, con la que perdió la virginidad en una piscina termal subterránea.

Pero hay otro motivo que tiene que ver con el pasado para fijarse en esa escena. Aunque la salvaje pelirroja le decía siempre "no sabes nada, Jon Nieve", resulta que el bastardo Stark sí se ha dado cuenta de algo hablando con la Madre de Dragones.

Daenerys sigue inflexible en su petición de que le jure fidelidad y la reconozca como su reina. Jon sigue negándose:

JON: Mi pueblo... no aceptará a una reina sureña. No después de todo lo que ha sufrido. DAENERYS: Lo hará si su rey lo hace. Os eligió para gobernar. Os eligió para protegerlo. ¿Su supervivencia no os importa más que vuestro orgullo?

La última frase resulta muy familiar. Es igual a la que le dijo a Jon Mance Rayder, rey de los salvajes, cuando el Lord Comandante de la Guardia de la Noche le pidió que se arrodillara ante Stannis Baratheon para salvar su vida.

Mance no lo hizo y fue quemado vivo. Jon pensaba que estaba cometiendo un grave error, pero ahora, finalmente, lo comprende.

JON: Te has pasado la vida convenciendo a 90 clanes para que se unieran por primera vez en la historia. La obra de tu vida, unirlos. No lo hiciste por el poder, ni por la gloria. Lo hiciste para salvarlos. Y ninguno sobrevivirá al invierno si se quedan al norte del Muro. ¿Su supervivencia no es más importante que tu orgullo? MANCE: ¿Orgullo? El puto orgullo... No se trata de eso. JON: ¡Pues arrodíllate! Salva a tu pueblo. MANCE: Me siguieron porque me respetaban. Porque creían en mi. Si me someto al rey del sur, eso se acabará.

No se trata de orgullo. Jon jamás ha buscado el poder, se lo ha ido topando sin querer, por no hablar de que es un bastardo. Se trata de ser fiel a los norteños, de no traicionar su confianza, de defender aquello en lo que cree, no de doblegarse.

Según la edición estadounidense del HuffPost, quien se ha dado cuenta del paralelismo ha sido el usuario de Reddit xIdkTbhx. Solo que ahora Jon está en el otro lado, y su cara al darse cuenta "cambia inmediatamente", explica el internauta.

De hecho, Jon parece estar basando su estrategia en la de Mance: ha logrado poner de su lado a los salvajes y que los norteños los acepten, y todo gracias a que sigue insistiendo en lo que a todos les espera si no se alían contra el enemigo común, los muertos y los Caminantes Blancos.

En cualquier caso, da gusto ver que Jon Nieve ya sabe algo.

Jon parece estar basando su estrategia en la de Mance: poner de su lado a todo el mundo repitiendo lo que les espera si no se alían.

Los guiños, menciones o flashbacks sobre temporadas pasadas abundan en la penúltima temporada de la serie. Las arañas de hielo de las historias de la Vieja Tata salen en un libro de Antigua, al igual que la daga con la que trataron de matar a Bran, que además de aparecer en un tomo de Sam, ha vuelto a Invernalia de la mano de Meñique y ahora la tiene Arya; Sam quería ser un mago, según le dijo a Jon en la segunda temporada, y se está convirtiendo en uno.

Los fans han identificado a un personaje que existe desde la segunda temporada. Sansa se peina ahora como lo hacía Cersei cuando estaban juntas, y lleva el mismo estilo de vestir que su madre; sus infortunios han sido recordados en las visiones de Bran; Arya se ha reencontrado con Nymeria y ha dado dos motivos para llorar a mares, ambos relacionados con la primera temporada; Jon y Sansa han compartido sus impresiones sobre Tyrion; y los guionistas no pueden sacar más jugo al linaje del primero.