Los sujetadores de cuero de Dior

En las últimas semanas, Charlize Theron se ha presentado en dos alfombras rojas con sendos sujetadores de cuero. La primera vez fue en Berlín, en blanco. La segunda vez en Los Angeles, en negro. Los sujetadores en cuestión son la última apuesta de la Maison Dior en materia de ropa interior, aunque el objetivo es que sea exterior: es decir que se vea.

Las supertransparencias son una tendencia en alza. Lo que no sea transparente no existe en los fashions looks de las grandes top models o de las estrellas del celuloide. Quizá por ello, Chiuri, la diseñadora a los mandos de Dior, ha decidido apostar por los sujetadores de cuero para terminar de completar el look más agresivo hasta el momento de la firma.

Theron ha utilizado los sujetadores en las presentaciones de su última película en la que protagoniza a una heroína de ficción, Atomic Blonde, y que se estrena este mes de agosto. Se trata del segundo superestreno del año con una superheroína como protagonista.

La primera fue Wonder Woman, protagonizada por la actriz Gal Gadot, la última sex-simbol en Estados Unidos. En la citada película, Gadot también apuesta por las prendas de cuero, en este caso un corpiño espectacular diseñado Michael Wilkinson, responsable de la imagen de Jennifer Lauwrence en la película Joy.

Según los expertos, la ropa interior de cuero será un must de nuestro fondo de armario en las próximas temporadas. Dior ya ha comenzado la comercialización. En Internet, la marca más famosa es Dream Warriors, que vende prendas interiores de cuero y piel hechas a mano.