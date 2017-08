Parodian a Donald Trump mezclándolo con 'Creep' de Radiohead

En plena era digital, en un momento en el que acceder a toda la información del mundo a través de nuestros teléfonos parece que lleva toda la vida con nosotros, a punto de entrar (o quizás ya inmersos dado que no somos expertos en la materia) en el internet de las cosas, cuando el miedo a la Inteligencia Artificial y al Gran Hermano tecnológico crece a cada día que pasa, también tenemos cosas que nos hacen esbozar una sonrisa... o reír a carcajadas, mejor dicho.

Y una de ellas es TWEET, estupenda parodia que mezcla el clásico Creep de Radiohead con Donald Trump, imaginando cómo sería la canción con el presidente de los Estados Unidos, el creep más exitoso del momento, como protagonista. Aparece ataviado con una insignia de la bandera de Rusia (haciendo alusión a las alianzas Trump-Putin para interferir en las últimas elecciones del país norteamericano) y comienza a cantar unas letras que atraviesan todos los tópicos de Trump: acoso sexual a mujeres, mantener a los inmigrantes 'violadores' fuera de Estados Unidos, construir el muro, sentimientos de supremacía blanca (brillante la comparación de su padre con el nazismo), culpar de los problemas del país a Hillary, vacaciones en campos de golf, etc. Atención al primer estribillo porque es apabullante:

"I will tweet / I'll distract you (Rosie O'Donnell has AIDS) / Don't you see what I'm doing here? (it's the art of the deal) / Obama's not born here (he's from Kenya, look it up) / We don't care who we hurt".

"Tuitearé / Y te distraeré (Rosie O'Donnell tiene sida) / ¿No ves lo que estoy haciendo? (es el arte de hacer tratos) / Obama no nació aquí (es de Kenia, compruébalo) / No nos importa a quién herimos.

El vídeo animado ha sido creado y producido por HATEIOHEAD, que se describe en YouTube como "un colectivo de ciudadanos creativos que están tristes y avergonzados por la idiotez de nuestro gobierno actual y su imbécil líder".

Este artículo fue originalmente publicado en El Quinto Beatle.