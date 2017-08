¿Te acuerdas de Xuxa? Está dando mucho que hablar por esta imitación de Marylin Monroe

Maria da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, es uno de los rostros que marcaron a los niños de la década de los noventa. Tras su paso por Telecinco, la presentadora ha seguido trabajando. Su última aparición en televisión, de hecho, puede derrumbar todas las ideas que los niños de entonces tenían sobre la tierna presentadora del mítico programa Xuxa Park.

La actriz y cantante, que ahora participa en el programa Dancing Brasil, se ha metido en la piel de uno de los grandes sex symbol de la Historia: Marilyn Monroe. La canción elegida por la brasileña fue Two Little Girls From Little Rock, de la película Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes), estrenada en 1953.

Su actuación, muy alejada del famoso Ilari Ilari e que todos recordamos, ha generado muchos comentarios en redes sociales:

Xuxa de Marylin Monroe arraaassoouuu #DancingBrasil — Xuxa Rainha FC (@rainhaxuxa86) 8 de agosto de 2017

#DancingBrasil Xuxa ficou linda de Marylin Monroe, ficou igualzinha a dona Clotilde quando leva um balde de água do chaves. — Provocador (@Provocadoor) 8 de agosto de 2017

#DancingBrasil Xuxa era hermoso de Marylin Monroe, al igual que la Doña Clotilde cuando tomaba un cubo de agua de las llaves.

Muita emoção ouvir a Rainha Xuxa cantando tão linda como Marylin!!! #DancingBrasil — Jônatas (@jonataswf) 8 de agosto de 2017

¡Demasiada emoción al escuchar la reina Xuxa cantando tan hermoso como Marylin! #DancingBrasil