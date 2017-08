Viggo Mortensen relata cómo unos ultras del Real Madrid quisieron lincharle al confundir su camiseta

Viggo Mortensen ha relatado en una entrevista con la cadena argentina Vorterix uno de los momentos más desagradables de su vida: cuando estuvo a punto de ser apalizado por un grupo de Ultras del Real Madrid que confundieron la camiseta deportiva que llevaba puesta con la del Barcelona.

Los hechos ocurrieron en 2006, cuando el actor se encontraba en Madrid rodando la película Alatriste. Por aquel entonces se alojaba en casa del director de la película, Agustín Díaz Yanes y, cuando paseaba por la Puerta del Sol, un grupo de Ultras se cruzó en su camino.

El día que Viggo Mortensen se peleó con varios Ultras Sur del Real Madrid, que creyeron que su camiseta de San Lorenzo era del Barça

"Me empiezan a decir cosas muy feas en la calle, unos pelados, y vienen y me empiezan a pegar", relata Mortensen. "Empecé a buscar un taxi, cualquier cosa", añade, "pero llevaba una bolsa con dos botellas de vino y le rompí una en la cabeza a uno y me voy corriendo".

En el momento del incidente, el actor llevaba una camiseta de San Lorenzo de Almagro, un club argentino cuya camiseta es azulgrana y a rayas, como la del Barça y del que es muy aficionado.