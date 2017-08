El indignante momento en el que un hombre abandona a su perro en mitad de la carretera

Con las vacaciones de verano siempre aumenta el abandono de mascotas por parte de las familias que quieren irse de vacaciones y no saben qué hacer con ellas. Animalistas y organizaciones llevan años haciendo campañas para que esto no se produzca pero, para algunas personas, parece que no sirve de nada.

Es lo que debió pensar Jerit Gaddis cuando iba con su coche por una calle de Florida y vio cómo el coche de delante paraba en mitad de la carretera para abandonar a un perro. Gaddis grabó todo con su teléfono móvil y lo ha colgado en Facebook, además de facilitarle a la policía la grabación en la que se puede ver la matrícula del coche que abandonó al animal.

En el vídeo se puede ver como Gaddis y otro conductor se paran para tratar de ayudar al perro, que echa a correr detrás del coche del que fue su dueño. "Contactaré con todos los periódicos de la ciudad si hace falta", señala Gaddis en la publicación de Facebook, que ha sido compartida más de 1.400 veces.

