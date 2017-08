Florentino Pérez asegura que el fichaje de Figo fue "como arrancar el corazón" al Barça

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha señalado que el fichaje de Figo fue como "arrancarle el corazón" al Barça en una entrevista concedida a FOX Deportes durante la gira del equipo por EEUU.

Pérez asegura que intentan convencer a los fichajes estrella de la que "la mejor manera de realizarse deportivamente" es el 12 veces campeón de Europa, y ha puesto como ejemplo el casos de Luis Figo.

"Nadie había pagado 60 millones antes del 2000. Hablé con Figo y le convencí; como decía Jorge Valdano, era como arrancarles el corazón [al Barcelona], pero le dije que queríamos construir sobre él este gran proyecto y aceptó. Cada jugador es una historia distinta y muy difícil porque quremos sacarlos de ahí y además llevarnos bien con su club porque la imagen es muy importante", ha subrayado.

Para Pérez, "el Manchester United, el Bayern y el Barcelona son los tres que se acercan más a competir" con el club blanco, sus grandes rivales, "sin descartar otros grandes clubes que quieren y luchan con ilusión para conquistar la Champions''.

El presidente madridista augura que en el futuro habrá "una gran liga europea, una en Estados Unidos y una en China. Esa competencia nos hará a todos esforzarnos y ser mejores".

CREE QUE SU GRAN CONTRIBUCIÓN AL CLUB ES LA ECONÓMICA

Pérez ha reconocido "el privilegio y responsabilidad" que tiene en su cargo, al que accedió en el año 2000, una época en la que el club madridista atravesaba dificultades económicas y "le faltaba tener grandes jugadores". Ahora, en su opinión, ocupa "el lugar en el mundo que le corresponde".

"He heredado un club mágico y mi trabajo es poder estar a la altura de las circunstancias viendo lo que han hecho nuestros mayores para seguir alimentando el mito y leyenda que es el Real Madrid", ha expresado el presidente madridista, que cree que su gran contribución es la presupuestaria.

"La situación económica en el 2000 era muy mala y la gente me decía que estaba loco por pagar 75 millones por 'Zizou'. Pasamos de ingresar de 100 a 300 millones y dejamos de perder dinero, y esa es mi mayor contribución", ha explicado el mandatario blanco.

FIGO, ZIDANE Y BECKHAM CREARON EL FENÓMENO DE LOS 'GALÁCTICOS'

El dirigente del club blanco dice "en broma" que casi todo el mundo "es del Real Madrid, unos lo sabemos y otros todavía no. Hay algunos que no pueden vivir sin criticarle y eso no hace más que reafirmar que el madridismo es algo universal".

Pérez considera que Figo, Zidane o Beckham "crearon el fenómeno mediático de los 'galácticos' y así elevamos el nivel de conocimiento e imagen en el mundo del club", algo que ha intentado mantener "con Cristiano, Kaká, Benzema, Bale".

Pero el verdadero mérito del mito reside en otro lugar: "El artífice fue el binomio Di Stéfano-Bernabéu y yo sólo he pretendido imitarles un poco. La ecuación económica-deportiva es la que llevo con ilusión. Di Stéfano cambió la historia del fútbol y del Real Madrid, y yo hice lo mismo", cuenta.