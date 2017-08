La impresentable despedida de esta chica en 'First Dates' que nadie entiende: "Con Dios. A chuparla a Parla"

"Ala, con Dios. A chuparla a Parla". Así ha sido la desagradable despedida —en el programa de Cuatro First Dates— de Laura, una joven de 21 años que no consiguió encontrar la química con Luca, un chaval de 23.

Pincha AQUÍ para ver el vídeo

La cita, que ya de primeras no empezó con buen pie, se desarrolló dentro de los cauces de la normalidad:

"Joder, cómo huele a queso, qué asco", comenzó su discurso Laura, en referencia a los espaguetis que les acababan de servir. Algo que a Luca le provocó cierto desagrado: "Eso pasa cuando somos pequeños, pero la verdad es que ahora yo como de todo. A ella se la ve muy miedosa, muy insegura", afirmó.

La conversación —y la actitud— de Laura no mejoró demasiado a lo largo de la noche, con preguntas de calado como "¿tienes coche?", que le llevaron a deducir que Luca tiene "cabeza", y que si quiere algo "lo consigue".

Sin embargo, lo que menos le iba a gustar a Luca aún estaba por llegar:

Luca. ¿Eres de relaciones serias? Laura. Sí, no me gustan los rollos. Soy muy celosa, lo mío es mío y nadie lo toca. Luca. Posesiva. Laura. A lo mejor un poquito. Me pongo nerviosa mirando a las personas.

Tras lo superficial de la cita, Laura reconoció que no terminó de gustarle Luca, pero que quizás en un segundo encuentro todo podría ir mejor: "A ver, que no me haya gustado en la primera cita no significa nada. A lo mejor tengo una segunda y me llama la atención", declaró.

Sin embargo, Luca no era de la misma opinión: "Una relación lo veo complicado. Por tu forma de ser. Eres muy celosa, muy posesiva, y eso me echa para atrás", argumentó el joven.

Laura, con cara de pocos amigos ante estas palabras de Luca, respondió asegurando que no tendría una segunda cita: "Puede ser muy mono para otras. A ver, tampoco yo me creo mis mundos. Eres muy alto. Y tú tienes muchas ideas claras y yo todavía pues como que no. Tú eres más maduro que yo. Así que ha sido un placer". Tras esta argumentación, Laura concluyó con su "Ala, con Dios. A chuparla a Parla".

No es que no tenga amigos por rara, no los tiene por borde — Isabel Rodríguez (@isabelrs72) 11 de agosto de 2017

I M P R E S E N T A B L E. Sin más.! — Angel (@delrio_lopez) 10 de agosto de 2017

La chica es muy muy maleducada .. y ignorante .. — YasminKanakanaris (@Syrizayasmin) 10 de agosto de 2017

Da asco la nena — Mari Moyano (@MariaMoyano70) 10 de agosto de 2017

Pero si el chico es guapo y encima se le ve responsable y maduro, que más quieres!!! — Carolina (@carolmh77) 10 de agosto de 2017

Ordinaria. — Lucas J. Marín (@Lucasjurado) 10 de agosto de 2017