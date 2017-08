La sensual foto de Patricia Conde en Instagram que esconde un mensaje

La televisiva Patricia Conde ha publicado una foto suya en Instagram —con cerca de 15.000 me gusta en apenas un día— en la que demuestra que tiene un gran sentido del humor y que se encuentra en muy buena forma.

Junto a la imagen, Conde aprovecha para lanzar un mensaje para que las mujeres se cuiden, ordenen su vida y se quieran tal y como son: "No quiero otro cuerpo busco mi mejor versión", pregona la presentadora, quien asegura que ella no es que se mate en el gym.

Me acaba de llamar mi amiga @monicamtinez la gran directora de @womenshealthesp 🙌🏻 para invitarme a participar en esta campaña.

Nunca pensé que yo llegara a ser "chica (abril de 2017) de @womenshealthesp" (porque no es que me mate en el gym 😅) pero supongo que estoy aquí, formando parte de esta campaña porque me gusto tal y como soy, con todos mis miles de defectos y alguna que otra virtud 🤗

Y me gustaría decirle a todas las mujeres que cuidándose un poco y llevando una vida ordenada y sana y entrenando un poquito... pueden llegar a sentirse mucho mejor consigo mismas. Y bajo el lema "No quiero otro cuerpo busco mi mejor versión" (bueno, el de @franconorhal no está nada mal 😅😅😅🤣pero sigo prefiriendo el mío... para mí 😁) aquí estoy yo.... en bikini