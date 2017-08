Un reencuentro por una buena causa. El matrimonio (o ya exmatrimonio, nadie lo sabe) formado por Paula Echevarría y David Bustamante ha compartido un día juntos y, cómo no, han querido mostrarlo a sus millones de seguidores en las redes sociales. Echevarría se encuentra estos días en Asturias junto a su hija, Daniella, y aunque la pareja no pasó junta la que sería su fecha de aniversario (el 22 de julio) ni el 40º cumpleaños de la actriz (y eso que el cantante no dudó en felicitarla), han posado ahora con la niña.

Daniella Bustamante Echevarría cumplirá 9 años el próximo 17 de agosto y sus padres han hecho una pequeña celebración previa de ese gran día. Ese jueves (y también el sábado), David Bustamante dará un concierto en Málaga, lo que no le permitirá estar con su hija si ésta pasa sus días en el norte. Sin embargo, este sábado 12 estará en Lugo y el domingo 13 en Luanco, Asturias, lo que le pilla mucho más a mano. De ahí que se haya acercado a ver a su hija y a pasar un día con ella muy cerca de Candás, el pueblo natal de Paula Echevarría y en el que madre e hija pasan el verano.

Dentro de las celebraciones, padre, madre e hija han echado un buen un rato en un parque infantil. Echevarría y Bustamante han colgado en sus redes un divertido vídeo a cámara lenta de los tres tirándose por un tobogán. Entre ambos ha logrado casi un millón de visualizaciones en 12 horas.

Yuhuuuuuuu!!!!!! 🎉🎉🎉🎉 #CelebracionAdelantada @davibusta #Daniella Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Además del vídeo a cámara lenta con un sonido bastante inquietante , ambos han compartido algunas imágenes también divertidas e informales de su día juntos, queriendo mostrar buen ambiente, aunque no han posado juntos.

Así, la actriz ha grabado un vídeo en el que se la ve haciendo grandes esfuerzos sobre unas barras... aunque luego tiene truco. Unas imágenes en las que, por lo que se aprecia al final por el sonido, participa Bustamante.

😅😅😅🤣🤣🤣🤣 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 12:31 PDT

Por su parte, Bustamante planteaba una pregunta en otro vídeo, también con tono de humor: "Da gusto estar aquí con esta tranquilidad porque si por ejemplo hubiera un cumpleaños de una niña, ¿cómo sonaría esto?". Por los gritos de la foto (y por el reflejo de sus gafas, querido Watson...) se aprecia que, además de con sus padres, muchos otros niños pasaron ese día con la pequeña.

No hay nada como una tarde de #Relax...😂😂😂🙈❤️❤️❤️ Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 11:24 PDT

Pese a su separación de facto, la que ha sido pareja durante doce años no ha dejado de pasar tiempo juntos y no dejarán de hacerlo, como han indicado en más de una ocasión, por el bien de su hija Daniella. De hecho, ambos compartieron posado y celebración en la Primera Comunión de la niña, el pasado 17 de junio.

